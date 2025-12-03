Белорусские ксендзы Околотович и Юхневич провели в Ватикане святую мессу
- 3.12.2025, 23:03
Они недавно были освобождены из лукашенковских тюрем.
За две недели пребывания в Ватикане недавно освобожденных по помилованию белорусских священников официальной информации о них так и не появилось. Однако верующие узнали, что ксендз Генрих Околотович и отец Анджей Юхневич продолжают оставаться в Риме, пишет Katolik.life.
Подтвердилось предположение, что сейчас оба священника проходят медицинское обследование.
Ксёндз Околотович впервые за два года, а отец Анджей — впервые за почти полтора года — отслужили святую мессу. В заключении у них не было такой возможности.
Ксендзы не участвуют в публичных мероприятиях и не имели официальных встреч. По информации верующих, некоторое время они должны провести «в тишине». Архиепископ Минский и Могилёвский Юзеф Станевский, который их сопровождал, на прошлой неделе вернулся в Минск.
Тем временем Папа Лев XIV закончил своё апостольское путешествие и уже находится в Риме — поэтому снова появилась вероятность, что он может встретиться с белорусскими ксендзами.