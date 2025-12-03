Германия первой в Европе развернула систему ПРО Arrow-3

Германия первой в Европе развернула систему ПРО Arrow-31
- 3.12.2025, 23:04
В чем ее особенность.
Германия впервые вводит в действие систему Arrow-3, способную перехватывать и уничтожать баллистические ракеты еще в космосе.
Об этом сообщает merkur.de.
Так, 3 декабря 2025 года в Германии была введена в эксплуатацию современная система противоракетной обороны Arrow-3. В церемонии запуска приняли участие Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер и Инспектор Воздушных сил Хольгер Нойман.
Новейшее оборудование расположено в Гольцдорфе, Саксония-Анхальт, и вместе с новым подразделением противодействия дронам Бундесполиции создает теперь мощный щит для защиты от воздушных угроз.
Стоит отметить, что израильская противоракетная система дальнего перехвата Arrow-3 по назначению и возможностям подобна американскому THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Обе системы разработаны для уничтожения баллистических ракет на большой высоте, еще до входа боеголовки в плотные слои атмосферы.
Министр обороны Борис Писториус (SPD) назвал Arrow-3 «решительным шагом для укрепления воздушной обороны Германии».
Данная система предназначена для перехвата средней дальности баллистических ракет на больших высотах за пределами атмосферы. Используя технологию "hit-to-kill", ракета непосредственно поражает цель и уничтожает ее до того, как вражеская боеголовка достигнет объекта.
В Германии Arrow-3 станет частью многоуровневой системы обороны, включающей американские Patriot и немецкие IRIS-T SLM.
Писториус подчеркнул, что система обеспечивает раннее предупреждение и защиту населения и критической инфраструктуры от дальних баллистических ракет. Министр назвал эту возможность «уникальной среди европейских партнеров», что подчеркивает центральную роль Германии в сердце Европы и реализует планировочную задачу НАТО.
Технические характеристики Arrow-3:
Назначение: перехват баллистических ракет
Цель: ракеты средней дальности, потенциально с ОМП
Высота перехвата: более 100 км
Платформа: наземная и морская
Время реакции: до 30 секунд
Метод перехвата: «body-to-body» с векторным управлением
Стоимость ракеты: 2-3 млн долларов (2010)
Общие затраты на систему: 3,6 млрд евро