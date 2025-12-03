закрыть
3 декабря 2025, среда
Германия первой в Европе развернула систему ПРО Arrow-3

  • 3.12.2025, 23:04
  • 1,120
В чем ее особенность.

Германия впервые вводит в действие систему Arrow-3, способную перехватывать и уничтожать баллистические ракеты еще в космосе.

Об этом сообщает merkur.de.

Так, 3 декабря 2025 года в Германии была введена в эксплуатацию современная система противоракетной обороны Arrow-3. В церемонии запуска приняли участие Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер и Инспектор Воздушных сил Хольгер Нойман.

Новейшее оборудование расположено в Гольцдорфе, Саксония-Анхальт, и вместе с новым подразделением противодействия дронам Бундесполиции создает теперь мощный щит для защиты от воздушных угроз.

Стоит отметить, что израильская противоракетная система дальнего перехвата Arrow-3 по назначению и возможностям подобна американскому THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Обе системы разработаны для уничтожения баллистических ракет на большой высоте, еще до входа боеголовки в плотные слои атмосферы.

Министр обороны Борис Писториус (SPD) назвал Arrow-3 «решительным шагом для укрепления воздушной обороны Германии».

Данная система предназначена для перехвата средней дальности баллистических ракет на больших высотах за пределами атмосферы. Используя технологию "hit-to-kill", ракета непосредственно поражает цель и уничтожает ее до того, как вражеская боеголовка достигнет объекта.

В Германии Arrow-3 станет частью многоуровневой системы обороны, включающей американские Patriot и немецкие IRIS-T SLM.

Писториус подчеркнул, что система обеспечивает раннее предупреждение и защиту населения и критической инфраструктуры от дальних баллистических ракет. Министр назвал эту возможность «уникальной среди европейских партнеров», что подчеркивает центральную роль Германии в сердце Европы и реализует планировочную задачу НАТО.

Технические характеристики Arrow-3:

Назначение: перехват баллистических ракет

Цель: ракеты средней дальности, потенциально с ОМП

Высота перехвата: более 100 км

Платформа: наземная и морская

Время реакции: до 30 секунд

Метод перехвата: «body-to-body» с векторным управлением

Стоимость ракеты: 2-3 млн долларов (2010)

Общие затраты на систему: 3,6 млрд евро

