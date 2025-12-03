Белорусов ждет последнее суперлуние года
- 3.12.2025, 23:16
Когда смотреть?
Белорусов в начале декабря ждет редкое астрономическое явление – последнее суперлуние года, которое называют Холодной Луной.
В ночь с 4 на 5 декабря Луна поднимется максимально высоко над горизонтом.
Расстояние между Землей и спутником в этот момент составит менее 360 тыс. км.
Астрономы отмечают, что декабрьское суперлуние станет самым высоким вплоть до 2042 года.
Попав в перигей, ближайшую к Земле точку орбиты, спутник будет выглядеть на 7,9% больше и на 15% ярче, чем обычно.
Лучшие условия для наблюдения – за городом или на открытых площадках, где меньше света.
Следующее суперлуние произойдет 3 января 2026 года, но оно будет менее эффектным.