Белорусов ждет последнее суперлуние года 3.12.2025, 23:16

Когда смотреть?

Белорусов в начале декабря ждет редкое астрономическое явление – последнее суперлуние года, которое называют Холодной Луной.

В ночь с 4 на 5 декабря Луна поднимется максимально высоко над горизонтом.

Расстояние между Землей и спутником в этот момент составит менее 360 тыс. км.

Астрономы отмечают, что декабрьское суперлуние станет самым высоким вплоть до 2042 года.

Попав в перигей, ближайшую к Земле точку орбиты, спутник будет выглядеть на 7,9% больше и на 15% ярче, чем обычно.

Лучшие условия для наблюдения – за городом или на открытых площадках, где меньше света.

Следующее суперлуние произойдет 3 января 2026 года, но оно будет менее эффектным.

