Российский генерал: В Украине мы получили жестокий урок, народ там против нас 3.12.2025, 23:38

генерал Владимир Чиркин

Бывший командующий Сухопутными войсками России заявил о провале «СВО».

В эфире российских медиа прозвучало неожиданное признание провала так называемой «спецоперации». Бывший командующий Сухопутными войсками России заявил о неподготовленности армии к реальным боевым действиям.

«Чтобы быть честным, (…) на мой взгляд, Россия в очередной раз не была готова к войне, как это было и в прошлые годы, и в прошлые века. Более того, традиционно произошла недооценка противника и переоценка своих войск», — заявил в эфире канала РБК генерал Владимир Чиркин.

По словам военачальника, Кремль начал вторжение без надлежащей подготовки и находясь под влиянием катастрофически ошибочных разведданных:

«Если вы помните, 22 февраля начали говорить, что война закончится через трое суток. «Сейчас мы их сделаем». Где-то срабатывал «тбилисский синдром» и события пятидневной войны с Грузией. Но … так не получилось.

Я бы поставил неудовлетворительную оценку всему нашему разведывательному сообществу России. По сути, руководству страны была высказана, я бы сказал, ложная информация: что 70% населения Украины за нас, а 30% — против. Оказалось ровно наоборот: 30% за нас, а 70% против».

В результате, как напомнил Чиркин, «буквально за первые недели мы получили серьезный жесткий урок», имея в виду полный разгром российских войск под Киевом и вынужденное отступление с севера Украины.

«И бывший министр обороны (Шойгу — прим.) постарался выйти красиво из этой ситуации, называя происходящее жестом доброй воли», — продолжил генерал и добавил:

«Сколько там мы оставили погибших, раненых и покалеченных, это знают в нашей армии. И, я думаю, история еще до конца не освещена».

Кроме того, военачальник раскритиковал техническую отсталость российской армии, которая не сделала выводов из современных конфликтов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com