Российский генерал: В Украине мы получили жестокий урок, народ там против нас
- 3.12.2025, 23:38
Бывший командующий Сухопутными войсками России заявил о провале «СВО».
В эфире российских медиа прозвучало неожиданное признание провала так называемой «спецоперации». Бывший командующий Сухопутными войсками России заявил о неподготовленности армии к реальным боевым действиям.
«Чтобы быть честным, (…) на мой взгляд, Россия в очередной раз не была готова к войне, как это было и в прошлые годы, и в прошлые века. Более того, традиционно произошла недооценка противника и переоценка своих войск», — заявил в эфире канала РБК генерал Владимир Чиркин.
По словам военачальника, Кремль начал вторжение без надлежащей подготовки и находясь под влиянием катастрофически ошибочных разведданных:
«Если вы помните, 22 февраля начали говорить, что война закончится через трое суток. «Сейчас мы их сделаем». Где-то срабатывал «тбилисский синдром» и события пятидневной войны с Грузией. Но … так не получилось.
Я бы поставил неудовлетворительную оценку всему нашему разведывательному сообществу России. По сути, руководству страны была высказана, я бы сказал, ложная информация: что 70% населения Украины за нас, а 30% — против. Оказалось ровно наоборот: 30% за нас, а 70% против».
В результате, как напомнил Чиркин, «буквально за первые недели мы получили серьезный жесткий урок», имея в виду полный разгром российских войск под Киевом и вынужденное отступление с севера Украины.
«И бывший министр обороны (Шойгу — прим.) постарался выйти красиво из этой ситуации, называя происходящее жестом доброй воли», — продолжил генерал и добавил:
«Сколько там мы оставили погибших, раненых и покалеченных, это знают в нашей армии. И, я думаю, история еще до конца не освещена».
Кроме того, военачальник раскритиковал техническую отсталость российской армии, которая не сделала выводов из современных конфликтов.