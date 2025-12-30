В Кремле взвыли после «атаки БПЛА» на резиденцию Путина8
- 30.12.2025, 8:15
- 6,066
Посыпались безумные заявления.
Россия готовит «массированные удары по Украине» в ответ на последние атаки на свою территорию, предупреждает депутат Госдумы РФ Андрей Колесник. Он уверяет, что любые провокации со стороны Киева получат «жесткую и неизбежную» реакцию, пишет «Фокус».
Недавний инцидент с резиденцией президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, где ВСУ якобы пытались совершить атаку, вызвал резкую реакцию российского парламентария. Он заявил, что Украина и ее западные союзники пытаются сдержать положительную динамику переговоров, прибегая к «провокационным действиям».
В то же время в Москве отмечают, что «ответ будет жестким». Колесник пообещал удары по критической, оборонной и энергетической инфраструктуре Украины.
«Ответные удары будут нанесены уже на 100%, как мы всегда это делаем. Это абсолютно неизбежная вещь», — подытожил Колесник.
До этого, в РФ заявили, что украинские военные атаковали резиденцию Путина в Новгородской области, однако Зеленский уверяет — это ложь.