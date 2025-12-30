Зеленский резко высказался о намерениях Путина
Москве доверять нельзя.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава РФ Владимир Путин не хочет мира. По его мнению, хозяин Кремля хочет пойти дальше.
Так в интервью телеканалу Fox News Зеленский ответил на вопрос о том, есть ли признаки, что Путин хочет мира, если Россия усилила атаки на Киев в конце года.
«Нет, если быть честным. Я не слышу этого публично. Он не говорит о мире. Наоборот - говорит, что может пойти дальше. Это не сигналы мира», - заявил президент Украины.
Он убежден, что нужны и диалог, и давление со стороны Трампа.
«У него есть инструменты, и я считаю, что он пытается достичь мира», - отметил Зеленский.
Он также добавил, что Путину доверять нельзя.
«Он не хочет усиления санкций. Может говорить о «дешевой электроэнергии», но нам это не нужно. Мы заплатили слишком высокую цену - жизнями. Нам ничего от них не нужно. Это лишь сообщение для Трампа, способ коммуникации», - заявил Зеленский.