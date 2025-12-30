CNN: США нанесли удар по порту Венесуэлы 2 30.12.2025, 8:54

Это первый известный случай атаки на территорию страны.

США с помощью беспилотника атаковали портовое сооружение в Венесуэле, сообщили CNN осведомленные источники. По их словам, операцию провело Центральное разведывательное управление (ЦРУ), а осуществлена она была ранее в декабре. Удар пришелся по отдельному доку, который, по мнению американских властей, венесуэльская группировка Tren de Aragua использовала для хранения наркотиков и их погрузки на суда. В момент атаки на объекте никого не было, поэтому при взрыве никто не пострадал, уточнили собеседники CNN. Один из них отметил, что удар носил в большой степени символический характер, поскольку в Венесуэле много причалов, которые используют наркоторговцы. Однако после этого возможно значительное обострение между Вашингтоном и Каракасом, добавил источник телеканала.

Это первый известный случай, когда США атаковали цель на территории Венесуэлы. Ранее об ударе сообщил президент Дональд Трамп, но не привел подробностей. По его словам, пораженный причал использовался для погрузки наркотиков на морские судна. «У них есть большое сооружение, крупный объект, откуда, знаете, выходят суда. Две ночи назад мы уничтожили его, так что мы ударили по ним очень жестко», — сказал Трамп в эфире радиостанции WABC. Позднее, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, глава Белого дома сказал, что США до сих пор поражали венесуэльские лодки, на которых перевозили наркотики, а теперь ударили по самой зоне, где они загружались запрещенными веществами. «Это зона обеспечения. Именно там они все организуют, и теперь ее больше не существует», — сказал Трамп. При этом он отказался отвечать на вопрос, был ли это единственный удар со стороны США по Венесуэле.

Американские военные нарастили присутствие в Карибском бассейне в начале осени и с сентября наносят удары по венесуэльским судам. В Белом доме заявляли, что эта кампания направлена против наркотрафика. Однако Трамп также поручил держать в течение нескольких месяцев нефтяную блокаду Венесуэлы и задерживать попавшие под санкции венесуэльские танкеры. Помимо этого, Трамп объявил о закрытии неба над страной и заявил, что дни президента Николаса Мадуро сочтены.

