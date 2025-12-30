Зеленский после переговоров с Трампом сделал важное заявление по Донбассу 2 30.12.2025, 9:12

4,104

Украина не отступит.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может «просто выйти» со своих территорий, поскольку это противоречит законодательству и позиции украинского общества.

Об этом он заявил интервью Fox News.

«Мы не можем просто выйти оттуда, это противоречит нашему законодательству. Мы не можем просто выйти с наших территорий. Это не только вопрос закона. Там живут люди. Там живут триста тысяч человек. Мы не можем просто потерять людей. Мы не можем выйти оттуда, потому что сотни людей ранены, десятки погибли. Поэтому это не только вопрос закона», — сказал президент Украины.

Зеленский также отметил, что мирный план согласован на 90%. Нерешенными пока остаются только два пункта, ключевым из которых является территориальный вопрос.

«Мы имеем проблему с одним вопросом. Это территории. Это сложный вопрос, но даже с этим — с территориями, даже несмотря на то, что в этом вопросе у нас есть разные взгляды с россиянами. Не с американцами, а с россиянами», — отметил президент.

28 декабря в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде состоялась встреча президентов Зеленского и Трампа, после которой они провели видеоконференцию с европейскими лидерами.

По результатам переговоров с Зеленским Трамп заявил об «очень большом прогрессе». По его словам, не решенным остается вопрос Донбасса. Он также заявил о готовности приехать в Украину, если это поможет заключить соглашение о мире.

Глава украинского государства после переговоров сообщил, что мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности Украина-США — полностью. В январе украинская и американская делегации проведут новую встречу, чтобы доработать вопрос по мирному плану, заявил президент Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com