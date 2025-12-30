Минчанин после дня рождения на Зыбицкой трижды пытался угнать авто 1 30.12.2025, 9:40

Завести удалось только «Ладу».

Житель Минска после бурной ночи на Зыбицкой пытался угнать три автомобиля — повезло только с Lada Largus. Станочнику широкого профиля уже вынесли приговор, сообщила прокуратура Партизанского района столицы госагентству «Минск-Новости».

Однажды минчанин, работающий станочником широкого профиля, отмечал свой день рождения. Сперва выпил пива с друзьями в общежитии, а затем компания отправилась отдыхать в бары на улице Зыбицкой.

Под утро он вышел подышать воздухом на улицу, а после не смог найти приятелей. Связаться с ними не смог — телефон был разряжен. Решив, что те разъехались по домам, именинник побрел вдоль набережной — денег на такси у него не осталось.

Добравшись до улицы Пулихова, он обратил внимание на припаркованную Mazda 626 и решил доехать на ней до общежития. Автомобиль оказался не заперт, но ключа внутри не было. Парень снял крышку под рулем и пытался завести двигатель, потирая друг о друга провода, но это не помогло.

Затем он вставил в замок зажигания кусок проволоки, которую нашел в салоне, но машина все равно не завелась. После безуспешных попыток юноша открыл крышку капота, повредив при этом дефлектор, а потом пошел дальше. Причиненный автовладельцу ущерб составил 300 рублей.

Следующей жертвой стала Lada Largus. Там он разбил стекло задней двери, забрался в салон, снял крышку под рулем, и после непродолжительных манипуляций с проводами ему все же удалось запустить двигатель. Однако проехал фигурант на автомобиле около 10 м, после чего заглох и бросил авто. Ремонт обошелся в 411 рублей.

Затем решил покататься на Toyota Corolla, в которой тоже разбил стекло. Все попытки оказались безуспешны. Тогда он разбил еще одно боковое стекло и выбрался наружу. Причиненный автовладельцу ущерб составил почти 600 рублей.

Вскоре 19-летнего подозреваемого вычислили по записям камер видеонаблюдения, в отношении него возбудили уголовное дело. Вину он полностью признал, в содеянном раскаялся. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Суд признал его виновным в двух покушениях на угоны (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 214 УК и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 214 УК) и угоне (ч. 2 ст. 214 УК), назначил 2 года и 6 месяцев «домашней химии».

Приговор суда не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com