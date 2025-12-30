закрыть
30 декабря 2025
В Беларуси изменили «стратегию» расчистки снега на дорогах

  • 30.12.2025, 9:54
В Беларуси изменили «стратегию» расчистки снега на дорогах

Из-за циклона пришлось задействовать всю технику.

На Беларусь обрушился снежный циклон, подарив радость настоящих зимних забав заскучавших на каникулах школьникам, но изрядно усложнив жизнь автомобилистам и добавив работы коммунальщикам. Последним в эти дни пришлось задействовать всю технику и все рабочие руки, чтобы очистить дороги от снега. Чтобы делать это более эффективно и «без лишнего шума», коммунальщики скорректировали привычную стратегию работы, пишет «Телеграф».

В Гомеле коммунальные службы перевели на круглосуточный режим работы, а уборку улиц и дорог по ночам определили как отдельную стратегию. «Меньше трафика - больше возможностей привести дороги в порядок», - объяснили в городской администрации.

Снегоуборочные машины, которые вывели для расчистки снега на крупных автомагистралях, выстроили в звенья, пустив несколько машин одну за другой. В таких звеньях снегоуборочная техника выходит в город систематически.

«Пока один автомобиль сдвигает снежную массу, второй и третий дочищают полотно до нормативного состояния. В итоге - не «проталины», а полноценная очистка всей ширины дороги. Особенно важно это на загруженных городских улицах, где счет идет не только на минуты, но и на безопасность. Такой подход позволяет не накапливать проблему, а решать ее по мере появления — спокойно, профессионально и без лишнего шума», - заявили в администрации Гомеля.

