Лукашенко начал новый этап «цементной аферы» 1 30.12.2025, 10:15

Заводам, в которые уже влили миллиарды долларов, снова помогут из карманов белорусов.

Цементным заводам в 2026 году снова компенсируют выплаты по кредитам за счет республиканского бюджета. Это следует из постановления Совета министров, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

Речь идет о кредитах, выданных «Беларусбанком» двум предприятиям — Белорусскому цементному заводу и «Кричевцементошиферу». В следующем году проценты по этим займам будут погашаться за счет бюджетных средств, пишет «Зеркало».

По рублевым кредитам выплаты будут компенсировать по ставке рефинансирования. Проценты по валютным займам компенсируют в размере более 7%, при этом перечисления предусмотрены в рублях.

Общая сумма кредита Белорусского цементного завода указана на уровне 35,4 млн рублей, из которых основной долг — 12,5 млн «Кричевцементошифер» должен банку более 65 млн долларов, из них 27,9 млн — основной долг.

Как в цементные заводы вложили миллиарды

Пока чиновники рассказывают о попытках выйти из убытков как об успехах цементных предприятий, государство (а значит, налогоплательщики) из года в год тратит на их поддержку миллиарды рублей.

В 2019 году было решено оказать поддержку на сумму около 900 млн долларов. Но не все эти средства уже были выделены, так как такая форма помощи будет продолжаться, то есть деньги за заводы банкам платят постепенно.

В апреле 2023 года Александр Лукашенко распорядился выделить некоторым госпредприятиям поддержку за счет средств государства, увеличивая их уставной фонд. Три цементных завода получили в общей сложности 37,8 млн рублей.

В 2019—2020 годах «Красносельскстройматериалы» получил от Минэнергетики около 4 млн долларов «на закупку технологического оборудования». Средства взяли из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда, который финансируется за счет бюджета.

Причем решение о выделении этих средств приняли вскоре после того, как Комитет госконтроля признал, что модернизация цементных заводов, которая стоила бюджету более 1 млрд рублей, не принесла должной отдачи. То есть видя, что схема растраты бюджетных средств не помогает заводам начать работать эффективно, чиновники продолжили вливать в них большие деньги.

Выходит, что только с 2019 года объем уже оказанной обещанной господдержки превышает 2,9 млрд рублей. И это без учета косвенных форм помощи: рассрочки по выплатам за энергоисточники или налоговые льготы. Например, в том же 2019 году по решению Лукашенко заводы получили налоговые льготы на десятки лет вперед.

На самом деле господдержка цементной отрасли оказывается на протяжении десятков лет. За это время на эти цели потратили миллиарды долларов.

