30 декабря 2025, вторник, 10:32
Президент Нигерии отреагировал на ДТП с участием Джошуа

  • 30.12.2025, 10:25
Бола Тинубу

Политик лично позвонил экс-чемпион мира по боксу.

Президент Нигерии Бола Тинубу выразили соболезнования в связи с аварией, в которую попал экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.

Тинубу лично позвонил Джошуа и выразил ему соболезнования, ведь в аварии погибли его двое тренеров.

«Я пожелал ему всего наилучшего и помолился за него. Он заверил меня, что в больнице ему оказывают всю возможную помощь. Я также поговорил с матерью Джошуа и помолился за нее. Она была очень признательна за мой звонок», — написал президент Нигерии на своей странице в Х.

Соболезнования семьям погибших в автокатастрофе также выразил министр иностранных дел страны Юсуф Туггар.

«Мои мысли с Энтони Джошуа после трагической аварии на автостраде Лагос — Ибадан, в результате которой погибли два человека и сам спортсмен получил травмы.

Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю Энтони полного и скорейшего выздоровления. Его стойкость и вклад продолжают вдохновлять многих, и в это время вся страна поддерживает его. Пусть души усопших покоятся с миром», — написал министр в соцсетях.

Сообщалось, что в результате аварии погибли два человека — тренеры Джошуа Латиф Айоделе и Сина Гами, которые находились на переднем сиденье авто. Сам боксер получил незначительные повреждения, еще двое пассажиров не пострадали.

