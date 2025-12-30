Можно ли застраховать свою банковскую карту от мошенников?2
30.12.2025
Рассказали эксперты.
Можно ли застраховать свою банковскую карту от мошенников? Такой вопрос задал читатель «АиФ».
Да, застраховаться от несанкционированного списания денег мошенниками, получившими доступ к карточке или ее реквизитам, можно, рассказали в Министерстве финансов.
При наступлении страхового случая вернут документально подтвержденную сумму похищенных денежных средств. При этом можно застраховаться и от других распространенных неприятностей: утери, хищения банковской карты или, например, от того, что ее «съел» неисправный банкомат. По информации Минфина, на сегодня в стране такие страховки оформили уже более 345 тыс. человек.
Важно: перед заключением договора следует внимательно ознакомиться с тем, какие именно риски будут застрахованы.