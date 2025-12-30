Можно ли застраховать свою банковскую карту от мошенников? 2 30.12.2025, 10:40

Рассказали эксперты.

Можно ли застраховать свою банковскую карту от мошенников? Такой вопрос задал читатель «АиФ».

Да, застраховаться от несанкционированного списания денег мошенниками, получившими доступ к карточке или ее реквизитам, можно, рассказали в Министерстве финансов.

При наступлении страхового случая вернут документально подтвержденную сумму похищенных денежных средств. При этом можно застраховаться и от других распространенных неприятностей: утери, хищения банковской карты или, например, от того, что ее «съел» неисправный банкомат. По информации Минфина, на сегодня в стране такие страховки оформили уже более 345 тыс. человек.

Важно: перед заключением договора следует внимательно ознакомиться с тем, какие именно риски будут застрахованы.

