30 декабря 2025, вторник, 12:04
Можно ли застраховать свою банковскую карту от мошенников?

  • 30.12.2025, 10:40
  • 1,180
Рассказали эксперты.

Можно ли застраховать свою банковскую карту от мошенников? Такой вопрос задал читатель «АиФ».

Да, застраховаться от несанкционированного списания денег мошенниками, получившими доступ к карточке или ее реквизитам, можно, рассказали в Министерстве финансов.

При наступлении страхового случая вернут документально подтвержденную сумму похищенных денежных средств. При этом можно застраховаться и от других распространенных неприятностей: утери, хищения банковской карты или, например, от того, что ее «съел» неисправный банкомат. По информации Минфина, на сегодня в стране такие страховки оформили уже более 345 тыс. человек.

Важно: перед заключением договора следует внимательно ознакомиться с тем, какие именно риски будут застрахованы.

