Зеленский: Война может завершиться в 2026 году 1 30.12.2025, 10:47

2,396

Владимир Зеленский

РФ боится мобилизации.

Война России против Украины может завершиться в 2026 году, поскольку численность российской армии впервые перестала расти.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, в предыдущие годы РФ ежемесячно мобилизовывала около 43 тысяч человек по контрактам, однако в 2025 году ситуация изменилась. Впервые количество новобранцев в российской армии сравнялось с количеством потерь, из-за чего общая численность войск перестала увеличиваться.

«Поэтому в этом году, в 2025-м, впервые количество их армии перестало расти. Поэтому мы считаем, что в 2026-м, дай Бог, мы остановим войну. Иначе Путин решит мобилизовать людей. Сейчас у него есть контракты, потому что его народ не уважает мобилизацию», - сказал Зеленский.

