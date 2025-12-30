Зеленский: Война может завершиться в 2026 году

Зеленский: Война может завершиться в 2026 году1
- 30.12.2025, 10:47
- 2,396
РФ боится мобилизации.
Война России против Украины может завершиться в 2026 году, поскольку численность российской армии впервые перестала расти.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, в предыдущие годы РФ ежемесячно мобилизовывала около 43 тысяч человек по контрактам, однако в 2025 году ситуация изменилась. Впервые количество новобранцев в российской армии сравнялось с количеством потерь, из-за чего общая численность войск перестала увеличиваться.
«Поэтому в этом году, в 2025-м, впервые количество их армии перестало расти. Поэтому мы считаем, что в 2026-м, дай Бог, мы остановим войну. Иначе Путин решит мобилизовать людей. Сейчас у него есть контракты, потому что его народ не уважает мобилизацию», - сказал Зеленский.