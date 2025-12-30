закрыть
30 декабря 2025, вторник, 12:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Война может завершиться в 2026 году

1
  • 30.12.2025, 10:47
  • 2,396
Зеленский: Война может завершиться в 2026 году
Владимир Зеленский

РФ боится мобилизации.

Война России против Украины может завершиться в 2026 году, поскольку численность российской армии впервые перестала расти.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, в предыдущие годы РФ ежемесячно мобилизовывала около 43 тысяч человек по контрактам, однако в 2025 году ситуация изменилась. Впервые количество новобранцев в российской армии сравнялось с количеством потерь, из-за чего общая численность войск перестала увеличиваться.

«Поэтому в этом году, в 2025-м, впервые количество их армии перестало расти. Поэтому мы считаем, что в 2026-м, дай Бог, мы остановим войну. Иначе Путин решит мобилизовать людей. Сейчас у него есть контракты, потому что его народ не уважает мобилизацию», - сказал Зеленский.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин