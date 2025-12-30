Скорбная песнь Путина

Скорбная песнь Путина2
- Александр Невзоров
- 30.12.2025, 10:58
- 3,724
Лживость — такой же национальный атрибут русских, как лапти.
Скорбная песнь об «атаке на Валдайскую» нору Путина - анекдот глупый и сочиненный впопыхах.
Впрочем, Кремль никогда и не отличался качеством вранья.
В шлифовке лжи нет необходимости, как и в ее минимальном правдоподобии.
Рабы телевизора, в пределах РФ и так верят самой дикой залепухе.
А остальной мир по-любому смеется над любым русским официозом.
Попытки вывести российское вранье на международный уровень всегда кончались провалом и скандалом.
Смеется мир и над сказкой о бомбежке дронами путинских бункеров.
Атака БПЛА бетонных нор, уходящих на 17 этажей вглубь -откровенная глупость, пустая трата аппаратов и взрывчатки.
Командира, направившего на подземную резиденцию Путина летающие машинки с гранатами, просто поместили бы в психушку.
Все чего мог бы добиться дрон, пробравшись через сплошную цепь ПВО - это краткий фейерверк, не способный проломить даже самый верхний слой бесконечных защит спятившего диктатора.
Так что посыл 91 БПЛА был бы глупым расточительством ценного и очень эффективного оружия. А оно на счету на фронте, в полях, лесополосах и грязных орочьих норках возле Купянска.
Александр Невзоров, «Телеграм»