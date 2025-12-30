Скорбная песнь Путина 2 Александр Невзоров

Лживость — такой же национальный атрибут русских, как лапти.

Скорбная песнь об «атаке на Валдайскую» нору Путина - анекдот глупый и сочиненный впопыхах.

Впрочем, Кремль никогда и не отличался качеством вранья.

В шлифовке лжи нет необходимости, как и в ее минимальном правдоподобии.

Рабы телевизора, в пределах РФ и так верят самой дикой залепухе.

А остальной мир по-любому смеется над любым русским официозом.

Попытки вывести российское вранье на международный уровень всегда кончались провалом и скандалом.

Смеется мир и над сказкой о бомбежке дронами путинских бункеров.

Атака БПЛА бетонных нор, уходящих на 17 этажей вглубь -откровенная глупость, пустая трата аппаратов и взрывчатки.

Командира, направившего на подземную резиденцию Путина летающие машинки с гранатами, просто поместили бы в психушку.

Все чего мог бы добиться дрон, пробравшись через сплошную цепь ПВО - это краткий фейерверк, не способный проломить даже самый верхний слой бесконечных защит спятившего диктатора.

Так что посыл 91 БПЛА был бы глупым расточительством ценного и очень эффективного оружия. А оно на счету на фронте, в полях, лесополосах и грязных орочьих норках возле Купянска.

Александр Невзоров, «Телеграм»

