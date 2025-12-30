«Ходил по дворам и искал открытые машины»4
- 30.12.2025, 11:17
- 1,554
В Минске промышлял 25-летний мужчина.
Задержан 25-летний мужчина, причастный к серии краж из автомобилей, сообщает милиция Минска. В материалах дела говорится, что в течение недели он ходил по дворам и искал открытые машины. В одном из дворов Фрунзенского района он залез в незапертую машину и забрал около 3000 рублей, рюкзак, две сумки, инструмент и газовую зажигалку.
Выяснилось, что деньги мужчина потратил на две портативные колонки и две пары наушников, после чего сдал их в ломбард. Рюкзак он оставил себе, остальные вещи выбросил.
Также установлено, что мужчина причастен еще к двум аналогичным кражам. В одном случае машина была открыта, в другом он смог открыть автомобиль, подобрав ключ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. К слову, ранее мужчина уже был судим за похожие преступления.