Беларусь заваливают российской колбасой 4 30.12.2025, 11:33

1,144

На долю нашей страны пришлось примерно 14% всех поставок.

Беларусь заняла второе место среди крупнейших импортёров российской готовой мясной продукции. Об этом сообщили в Telegram-канале «Агроэкспорт».

В период с января по октябрь 2025 года Россия экспортировала около 77 тысяч тонн колбасных изделий на сумму свыше 233 миллионов долларов.

На долю Беларуси пришлось примерно 14 процентов всех поставок (для сравнения: за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 11 процентов). В денежном выражении республика закупила продукции примерно на 35 миллионов долларов, что соответствует около 10 тысячам тонн.

Кто оказался лидером

Существенно опередил Беларусь Казахстан, который стал крупнейшим покупателем российской колбасной продукции. Объём поставок в эту страну оценивается примерно в 120 миллионов долларов.

Третье место заняла Саудовская Аравия с показателем около 17 миллионов долларов. Далее следуют Азербайджан (14 миллионов долларов) и Кыргызстан (11 миллионов долларов).

За последние десять лет экспорт российских колбас вырос более чем в три раза, а география поставок расширилась до 80 стран.

