Максим Винярский: Экономические санкции действительно работают

Максим Винярский

Фото: Радыё Свабода

Главное событие уходящего года — начало освобождения белорусских политзаключенных.

Сайт Charter97.org подводит итоги уходящего года. Мы попросили экс-политзаключенного, координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского назвать главные события 2025-го:

— Для меня главным событием уходящего года стало то, что диктатор под давлением санкций начал освобождать политических заключенных. Мои коллеги и друзья — такие как Евгений Афнагель, Андрей Войнич, Дмитрий Козлов, Павел Северинец — оказались на свободе. Главное, что они не досидели те сроки, которые им были назначены диктатором.

С другой стороны, это событие нельзя назвать однозначным. Вместо полноценного освобождения режим использует изгнание — фактическую высылку за пределы страны. Но все равно хорошо, что этот процесс начался. Это наглядно показывает, что экономические санкции действительно работают.

— Какие надежды вы связываете с 2026 годом?

— Я надеюсь, что 2026 год принесет перемены — изменения в общественной жизни Беларуси и, безусловно, в личной жизни каждого из нас. Я надеюсь, что эти изменения позволят всем, кто этого хочет, вернуться на Родину, откуда их насильно вывезли, фактически выслали.

Считаю, что главным героем прошлого года, без сомнения, является Николай Статкевич. Человек, который показал нам всем, что такое настоящий лидер — тот, кто способен взять на себя ответственность за свои поступки и за происходящее вокруг. Тот, кто показал, как должен вести себя настоящий лидер: кто понимает, кто на кого напал; кто знает, кто здесь диктатор; и кто ясно осознает, что диктатору благодарить не за что и никогда нельзя.

