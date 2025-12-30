Просачивание россиян в Гуляйполе заблокировано 30.12.2025, 11:50

Украинские военные зачищают город от российской пехоты.

Штурмовые подразделения Сил обороны Украины заблокировали пути, по которым военные РФ просачивались в Гуляйполе Запорожской области. Об этом рассказал «Суспільному» командир 1 отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов с позывным «Перун».

«На данный момент все логистические маршруты, которые у врага были, которые он использовал для пропитки, они заблокированы. В урбанизированной зоне, конечно, достаточно мест, чтобы скрываться, но в тех участках, где обнаруживается противник, точно уже никто не ослабляет бдительности и внимания, и уничтожается враг 100%», - подчеркнул он.

По его словам, украинские военные зачищают город от российской пехоты, которая туда просочилась раньше.

Филатов отметил, что сейчас у Сил обороны Украины достаточно личного состава, чтобы сдержать россиян, впрочем, остается вопрос мотивированности отдельных подразделений.

«Это все учитывается старшим командованием, и они принимают определенные меры по перегруппировке, в том числе и в звенья управления, переназначают зоны ответственности. То есть пытаются провести не только стабилизационные мероприятия, но и меры административного характера, которые улучшат устойчивость в управлении определенных подразделений», - отметил Филатов.

