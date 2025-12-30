закрыть
30 декабря 2025, вторник, 12:52
В Беларуси снова в обращении появятся деньги с зайцем

  30.12.2025, 12:19
И другими животными.

В Беларуси в обращение будут выпущены восемнадцать новых монет, сообщили в Нацбанке.

Нацбанк утвердил своим постановлением (№374 от 22 декабря 2025-го) перечень памятных монет, которые являются законным платежным средством Беларуси и планируются к выпуску в обращение в 2026-м.

Всего будет выпущено восемнадцать новых монет. В том числе, в обращении появятся памятные монеты, посвященные юбилейным датам: 35-летию основания СНГ и 80-летию основания Минского тракторного завода.

Еще запланирован выпуск памятных монет: «Каложскі абраз Божай Маці», «Чорны бусел» из серии «Птушка года». Появятся снова в обращении в 2026 году в Беларуси деньги с зайцем и другими животными: монеты «Дзік», «Казуля», «Заяц», «Качка», «Акунь», «Шчупак», «Плотка», «Карась», входящие в серию «Паляванне і рыбалоўства».

И еще на 2026 год перенесли выпуск ряда памятных монет, которые должны были выйти в обращение в 2025-м. Это монеты из серий: «Святы і абрады беларусаў» - «Дажынки», «Беларускі народны касцюм» - «Старадарожскі строй», «Беларускія народныя казкі» - «Піліпка-сынок», «Таямніца беларускіх вод» - «Возера Нарач», «Дрэва жыцця» - «Бацька», «Міфалогія славян» - «Пярун».

