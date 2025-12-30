ISW: Никаких подтверждений «удара» по резиденции Путина на Валдае не зафиксировано 2 30.12.2025, 13:03

2,936

«Чудо», фейк или халатность?

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в «ударе» по резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае, однако эта атака не подтверждается доказательствами.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что якобы удар по резиденции Путина не имеет типичных признаков подтвержденных атак Украины, которые обычно можно найти в открытых источниках: видео с места происшествия с геолокацией, вспышки, пожары или дым возле объектов, комментарии местных и региональных российских чиновников, которые обычно преуменьшают удары, и сообщения местных медиа о повреждениях.

В случае с якобы ударом вблизи резиденции Путина ISW не зафиксировал ни одного такого видео или сообщений, подтверждающих заявление Лаврова, отметили аналитики.

Также заявления Лаврова о якобы сбитых 89 украинских дронов над Новгородской областью не согласуются с сообщениями Минобороны РФ, которое сообщало о 47 сбитых дронов в ночь с 28 на 29 декабря, что подрывает достоверность утверждения, подчеркнули в ISW.

В Институте изучения войны добавили, что украинские силы ранее поражали многочисленные военные цели в Новгородской области, что подтверждалось имеющимися доказательствами. Кремль не предоставил никаких фактов в подтверждение своего заявления об ударе по резиденции Путина 29 декабря.

Аналитики отметили, что российское оппозиционное издание Sota сообщило, что жители Валдая не слышали работы ПВО ночью. Издание пришло к выводу, что удар по резиденции Путина мог бы произойти только из-за «чуда» или халатности российских военных.

Издание также пришло к выводу, что удар по сверхзащищенной резиденции Путина кажется «технически невозможным» и мог бы произойти лишь «чудом или при целенаправленном попустительстве военного командования».

К тому же в ISW подчеркнули, что с 2022 по август 2025 года Россия увеличила количество систем ПВО, защищающих Валдай, с двух до двенадцати.

29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в якобы атаке 91 беспилотником на резиденцию Путина на Валдае и пригрозил «ответным ударом».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти заявления «очередной ложью РФ» и подчеркнул, что Россия может готовить удары по Киеву. Он также призвал союзников, в частности США и европейцев, давить на Москву, чтобы заставить ее действительно стремиться к завершению войны.

