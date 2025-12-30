Российским детям стали проводить «елки на танке» 4 30.12.2025, 13:10

Маразм в РФ усиливается к Новому году.

В регионах России процесс милитаризации распространили на детские новогодние мероприятия — детей катают на боевой технике, дают пострелять из огнестрельного оружия, а Деды Морозы стали приезжать к малышам на танках. Как сообщает телеканал «Хабаровск», в регионе в ходе акции «Елка желаний» врио командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) Михаил Носулев встретился с детьми военных и провел им экскурсию в учебный центр подготовки танковых войск.

Там ребятам предоставили доступ к «настоящей боевой машине». Помимо возможности забраться внутрь танков и бронемашин детям дали «поиграть» на мультимедийном симуляторе вождения танка с моделированием «виртуального боевого пространства». Кроме того, ребят «покатали на настоящих армейских багги и танках» на полигоне ВВО и дали пострелять из учебных пулеметов. Перед вручением подарков им также продемонстрировали выставку современного и исторического стрелкового оружия, а также беспилотников. Аналогичная «елка на танке» прошла на Сахалине, пишет местное издание «АСТВ.ру».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса ВВО провели новогодние мероприятия для детей военных, участников войны против Украины и ребят из многодетных семей. Их в том числе прокатили на танке Т-80, а также дали примерить шлемы танкистов.

«Каждый ребенок получил из рук деда Мороза и Снегурочки сладкий новогодний подарок. Кстати, зимний волшебник вместе со своей внучкой также приехали к ребятам на танке», — сообщили в пресс-службе ВВО. Сам Дед Мороз был наряжен в военный камуфляж, следует из опубликованных фотографий.

Как отмечает «НеМосква», в «Елке желаний» участвуют представители силовых структур по всей России. Например, к акции присоединились военные в Курской области: новогодние желания детей обещали исполнить бойцы чеченского спецназа «Ахмат», морской пехоты и ВДВ из группировки войск «Север». Они снимали шарики с пожеланиями в «Центре Первых» в Курске.

