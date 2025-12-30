В Бобруйском районе из капкана спасли рысенка 3 30.12.2025, 13:14

Молодому животному женского пола сделали операцию.

В Бобруйском районе во время безружейной охоты в веревочный капкан для поимки куницы угодила рысь. Ей перебило лапу, животному сделали операцию. Об этом пишет komkur.info.

Все случилось днем 28 декабря в районе деревни Мальево. В капкан попал молодой рысенок восьми месяцев. Особь женского пола.

Охотник, который обнаружил рысь, сообщил о случившемся в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны растительного и животного мира. Представители инспекции, специалисты по диким животным выехали на место. В их присутствии животное освободили из капкана, посадили в клетку и привезли в ветеринарную клинику к известному бобруйскому ветеринару Григорию Белягову.

Врач диагностировал у рысенка перелом правой передней лапы — последствия попадания в капкан. Животному провели операцию. Она прошла успешно, под наблюдением животное проведет два-три дня.

Как сообщил начальник Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Анатолий Гриб, по окончании ветеринарного наблюдения рысь поместят в зоопарк городского поселка Октябрьский Гомельской области. Специалист объяснил, что выпускать в естественную среду животное опасно.

— Рысь успеет привыкнуть к человеку и будет, не боясь, заходить в населенные пункты, — отметил Гриб.

Рассматривали экологи и вариант с помещением зверя в Могилевский зоосад. Но там оказались не готовы принять животное.

Напомним, охота на рысь в Беларуси была под запретом около 40 лет и разрешена законодательством с 2025 года «ввиду роста численности рыси в отдельных регионах страны» — так тогда заявляли в Госинспекция охраны животного и растительного мира.

Охота на это животное допускается в Витебской (15 районов), Гомельской (14 районов), Гродненской (2 района) и Минской (8 районов) областях.

В Бобруйском районе запрет на охоту на рысь продолжает действовать. В прошлом году рысь уже попадалась в капкан. Но тогда обошлось без повреждений, поэтому животное выпустили обратно в лес.

