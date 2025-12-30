Как белорусам меньше платить за страховку авто? 30.12.2025, 13:32

1,218

Несколько способов, о которых молчат страховщики.

В Беларуси наличие автостраховки является обязательным условием для водителя. Без этого документа выезжать на дороги запрещает КоАП под угрозой штрафов. Поэтому страховка для белорусских автомобилистов — этот тот неизбежный «расходник», на который приходится регулярно тратиться. Но, оказывается, далеко не все водители знают, как можно сэкономить на этом «расходнике» — страховщики эту информацию обычно не афишируют, пишет Telegraf.

Речь о ситуациях, когда человек покупает новую машину. В этом случае приходится оформлять страховку по-новому. Далеко не все водители знают, что часть страховых взносов, уплаченных по страховке за старую машину, можно вернуть — для этого нужно обратиться в страховую с полисом и написать заявление. Деньги могут вернуть за каждый полный месяц, оставшийся до конца действия полиса.

Ещё большую выгоду можно получить при оформлении страховки на новое авто. Всё дело в одном из ключевых корректирующих коэффициентов, которые страховщики применяют для расчёта индивидуальной стоимости страховки для каждого конкретного водителя и каждого конкретного авто.

Как вообще рассчитывается стоимость автостраховки?

Эти правила прописаны в президентском указе № 530 от 25.08.2006, где закреплены основные условия и порядок обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Расчёт производится по формуле со множеством переменных, которые могут как увеличить, так и уменьшить итоговую сумму страховки.

К установленному страховому взносу могут применяться как понижающие, так и повышающие коэффициенты. К примеру, повышающий коэффициент применяется к авто, зарегистрированным в Минске и Минском районе, из-за более плотного трафика и более высокого риска аварий. А вот понижающий коэффициент можно «заработать» за счёт большого водительского стажа.

Максимальный коэффициент — 1,3 — дают водителям до 25 лет с опытом менее 2 лет. На понижающий коэффициент в 1,0 могут рассчитывать водители старше 25 лет со стажем вождения более 2 лет.

Но если с этими коэффициентами всё абсолютно ясно, то ещё один — коэффициент аварийности, то есть количество аварий за предыдущий страховой период — как оказалось, у водителей возникают вопросы. Многие полагают, что этот коэффициент «обнуляется» при покупке нового авто и автоматически устанавливается на максимальное значение (2,0). Однако на самом деле, если у вас уже длительный период безаварийного вождения, понижающий коэффициент можно перенести в новую страховку даже после покупки новой машины.

Судя по бурному обсуждению в соцсети Threads, для многих автомобилистов это стало новостью.

«Водители Беларуси, признавайтесь. Кто знал, что при покупке другой машины можно переносить коэффициент безаварийного вождения и платить за страховку меньше?» — поделился своим открытием один из пользователей соцсети.

Судя по комментариям к его посту, страховые агенты не склонны проявлять инициативу при оформлении полисов и объяснять эти нюансы клиентам, поэтому для многих такая возможность экономии стала в новинку.

«Я тоже только в этом году узнала. Раньше ни один страховщик об этом не говорил, и всё обнулялось!!! Теперь тоже с коэффициента 0,6 начала», — поделилась своим опытом одна из участниц дискуссии.

«Если не предоставить необходимые документы, автоматически коэффициент не переносится, и при покупке новой машины по умолчанию становится 1,0», — пояснил другой комментатор, почему этот вопрос автомобилисты должны брать в свои руки, если хотят сэкономить на полисе.

Напомним, весной этого года в Беларуси «отвязали» автостраховки от евро. Теперь страховые суммы, размеры страховых взносов по обязательному страхованию владельцев транспорта, а также медстрахованию временно находящихся в стране иностранцев обязаны указывать в базовых величинах. Кроме того, белорусам разрешили платить страховые взносы в безналичной форме с использованием соответствующих платёжных средств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com