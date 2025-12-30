Испания развернула антидроновые системы Crow в Литве
- 30.12.2025, 13:18
Они создают «умный щит» для защиты инфраструктуры, аэропортов и военных объектов.
Испания развернула в Литве системы Crow, предназначенные для обнаружения, мониторинга и нейтрализации вражеских дронов.
Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, информирует «Европейская правда».
Системы, расположенные на авиабазе в Шяуляй, эксплуатируются тактическим авиационным подразделением «Волк» Военно-воздушных и космических сил Испании.
Команда из девяти военнослужащих постоянно наблюдает за закрепленным за ней воздушным пространством, стремясь защитить восточную границу НАТО от неопознанных дронов и воздушных шаров.
Система Crow использует комбинацию радаров, камер, датчиков и средств электронной борьбы, создавая «умный щит» для защиты критически важной инфраструктуры, аэропортов и военных объектов.
«Последовательные решения Испании о вкладе в воздушную оборону в Балтийском регионе являются ярким доказательством политической воли и приверженности коллективной обороне НАТО. Такие действия союзников усиливают сдерживающий эффект, посылают недвусмысленный сигнал о единстве Альянса и имеют важное значение для обеспечения безопасности Литвы и всего восточного фланга», – сказал министр обороны Литвы Роберт Каунас.
В конце ноября Испания переняла миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии на базе ВВС Литвы в Шяуляй.