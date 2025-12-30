Армия заключенных Путина начала войну против россиян 1 30.12.2025, 13:36

Кремль отправил на войну около 180 тысяч осужденных.

Бывшие заключенные, воевавшие в Украине, все чаще совершают тяжкие преступления вернувшись с фронта, что становится серьезной проблемой для российского общества. Об этом свидетельствуют данные независимых СМИ и оценки британского Министерства обороны, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Вернувшиеся с фронта ветераны убили около 550 российских граждан и ранили еще не менее 465. Более половины этих преступлений, как утверждается, совершили бывшие заключенные, которые отправились воевать в Украину в обмен на освобождение или смягчение наказания.

В целом, по оценкам, российская армия привлекла к участию в боевых действиях около 180 тысяч осужденных. Изначально значительная часть из них воевала в составе частных военных формирований, прежде всего ЧВК «Вагнер». После мятежа Евгения Пригожина летом 2023 года контроль над набором заключенных перешел к Министерству обороны РФ.

Британское Минобороны отмечает, что возвращение десятков тысяч людей с криминальным прошлым и тяжелым боевым опытом представляет растущую угрозу общественной безопасности. По мнению аналитиков, проблема будет лишь усугубляться в среднесрочной перспективе.

Набор заключенных начался в 2022 году, когда ЧВК «Вагнер» пообещала свободу после шести месяцев службы на фронте. В 2024 году Путин подписал закон, позволяющий обвиняемым избежать суда и наказания в случае вступления в армию.

Широкое использование заключенных и наемников помогло Кремлю восполнить потери и продолжить боевые действия, в частности в ходе кровопролитной битвы за Бахмут. Однако последствия этой стратегии теперь все заметнее проявляются внутри самой России, где рост насилия со стороны бывших бойцов вызывает тревогу у общества и властей.

