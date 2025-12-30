В МИД Украины объяснили, почему РФ врет об «атаке» на резиденцию Путина 30.12.2025, 13:53

Андрей Сибига

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

У Москвы нет никаких доказательств.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Россия не предоставила никаких правдоподобных доказательств в подтверждение слов о якобы атаке на резиденцию инициатора войны Владимира Путина на Валдае. Об этом глава МИД сообщил в сети Х .

«Прошел почти день, а Россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своим обвинениям Украины в якобы «нападении на резиденцию Путина». И не предоставит. Потому что их нет. Такого нападения не было», - подчеркнул Сибига.

В то же время, по его словам, в Украине с разочарованием и беспокойством обратили внимание на заявления эмиратской, индийской и пакистанской сторон, которые выразили свою «обеспокоенность» относительно якобы «атаки».

«Это вызывает особое удивление, учитывая, что все три государства не сделали никаких официальных заявлений, когда настоящая российская ракета попала в настоящее здание украинского правительства 7 сентября 2025 года», - подчеркнул Сибига.

Как отметил глава МИД, Россия имеет длинный послужной список ложных заявлений - это ее фирменный почерк. Он напомнил, как Россия утверждала, что не нападет на Украину в начале 2022 года. «Они также часто обвиняют других в том, что сами планируют сделать. Их слова никогда не следует воспринимать за чистую монету», - добавил Сибига.

Министр убежден, что такие реакции на безосновательные манипулятивные заявления России только подыгрывают российской пропаганде и поощряют Москву к дальнейшим зверствам и лжи.

«Мы призываем все государства действовать ответственно и воздерживаться от реагирования на непроверенные обвинения - это подрывает конструктивный мирный процесс, который в последнее время продвигается вперед», - отметил Сибига.

