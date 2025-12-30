Глава Минздрава РФ расстроил Путина 4 30.12.2025, 14:03

2,660

В создании эликсира молодости возникли сложности.

В России на данный момент нет возможности создать универсальное средство, продлевающее молодость, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Создать универсальную таблетку от старости пока будет достаточно сложно. Она должна в первую очередь, наверное, включать вопросы регуляции иммунной системы. И это направление по долголетию сегодня активно финансируется в нашей стране и за рубежом, поскольку увеличение продолжительности жизни и, главное, здоровой жизни является таким, в общем, принципиальным для человечества», — сообщил министр в интервью «России-24» (цитата по ТАСС).

В сентябре 2024 года The Times писала, что Путин, «одержимый идеей вечной жизни», поручил ученым создать средства против старения. По данным газеты, Минздрав потребовал от научных институтов отчетов о работе над методами противодействия клеточному старению, когнитивным расстройствам, остеопорозу и укреплению иммунной системы.

В декабре этого года РБК сообщал, что ряд крупных научных центров начали искать способы замедлить старение, а также измерить биологический возраст человека и его внутренних органов.

