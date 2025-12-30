Украина строит эшелонированную систему перехвата «Шахедов» 1 30.12.2025, 14:10

1,378

Александр Сырский

Сырский раскрыл подробности.

Россия не отказывается от намерений захватить украинские территории и продолжает пытаться погрузить города и села Украины в блэкауты путем массированных воздушных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По словам главкома, ключевой задачей Сил обороны на этом этапе является уничтожение средств воздушного нападения противника, которые Россия применяет ежедневно. Именно реальные военные результаты, подчеркнул он, создают основу и для успешной дипломатии.

Сырский подчеркнул, что приоритетом остается усиление направления БпЛА-перехватчиков. Речь идет об увеличении количества таких дронов, наземных станций и радиолокационных средств, а также о наращивании подготовки экипажей.

«Наша ключевая задача на данном этапе - усиление направления БпЛА-перехватчиков, увеличение количества соответствующих дронов, наземных станций и РЛС, наращивание объемов и качества подготовки экипажей», - заявил Сырский.

По его словам, в пределах эшелонированной системы противовоздушной обороны уже создаются рубежи перехвата на удалении от крупных городов. Количество применений дронов-перехватчиков и их эффективность постепенно растут, однако темпы работы необходимо ускорять.

Отдельно главком сообщил о формировании дивизионов беспилотных систем ПВО и создании штатных подразделений БпЛА-перехватчиков в составе учебных центров. Для противодействия «Шахедам» также привлекаются ресурсы армейской и малой авиации, а также поддержка международных партнеров.

«Противник пользуется погодными условиями, модернизирует свои ударные дроны и меняет тактику их применения, атакуя на сверхнизких высотах. Соответственно, модернизируем наши способы противодействия и меняем систему ради необходимых результатов», - отметил главком.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com