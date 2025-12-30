Рождественские подарки Ким Кардашьян возмутили зоозащитников 1 30.12.2025, 14:27

1,300

Ким Кардашьян

Фото: Instagram.com/kimkardashian

Что получили четверо ее детей?

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян столкнулась с волной критики после того, как показала рождественские подарки для своих детей. Причиной возмущения стало то, что каждому из них она подарила щенка, что вызвало реакцию со стороны зоозащитных организаций, в частности PETA («Люди за этичное отношение к животным»), пишет OBOZ.UA.

Речь идет о четырех детях Ким от ее бывшего мужа Канье Уэста – 12-летнюю Норт, 10-летнего Сейнта, 7-летнюю Чикаго и 6-летнего Псалма. В InstaStories Кардашьян сообщила, что семья пополнилась четырьмя щенками померанского шпица (каждому ребенку по одному песику) – двумя темного окраса, одним кремовым и одним соболиным.

Фото: Instagram.com/kimkardashian

На кадре она написала: «Каждый ребенок получил щенка».

Фото: Instagram.com/kimkardashian

На ситуацию отреагировала организация PETA. Ее основательница Ингрид Ньюкирк в комментарии изданию People напомнила, что животные не должны становиться «праздничными игрушками». По ее словам, Ким могла использовать свою популярность, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных, в частности через адопцию из приютов.

Фото: Instagram.com/kimkardashian

«Щенки – это не плюшевые игрушки, и очень жаль, что Ким упустила шанс стать лицом приюта для щенков и вместо этого справедливо подвергается критике в социальных сетях, – подчеркнули в PETA. – Они могут попытаться исправить ситуацию, отправив своих детей волонтерить в местный приют или оплатив местный марафон по усыновлению животных или хотя бы один день стерилизации, чтобы помочь остановить растущий кризис бездомных щенков».

Фото: Instagram.com/kimkardashian

Представитель Ким Кардашьян не предоставил комментария относительно критики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com