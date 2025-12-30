закрыть
В Беларуси запретили популярные протертые ягоды из России

  • 30.12.2025, 14:25
В Беларуси запретили популярные протертые ягоды из России

В них нашли запрещенный консервант.

Специалисты Госстандарта Беларуси продолжают следить за качеством продукции в республике, которая попадает на прилавки.

Консервы нестерилизованные, протертая с сахаром клубника и лимон с имбирем запретили продавать в Беларуси, следует из реестра «Опасной продукции».

Консервы принадлежат российской торговой марке «Тогрус-гурмэ». В протертой клубнике с сахаром найден недопустимый консервант.

«При производстве консервов применялся, заявленный изготовителем в маркировке, недопустимый консервант сорбат калия (Е202)», – говорится в сообщении.

Такое же нарушение найдено и в протертом с сахаром лимоне с имбирем.

Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Консервы запрещены к ввозу и продаже в Беларуси.

Специалисты Госстандарта продолжают выявлять некачественную продукцию на прилавках страны. За неполный 2025 год выявлено порядка тысячи наименований товаров. Больше всего нарушений Государственный комитет по стандартизации Беларуси нашел среди пищевой и электротехнической продукций.

