В Беларуси переписали правила централизованного экзамена для школьников 30.12.2025, 14:37

Что изменится?

Министерство образования Беларуси скорректировало порядок проведения централизованного экзамена, в том числе репетиционного.

Об этом проинформировали в Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ).

Накануне второго этапа репетиционного тестирования и репетиционного централизованного экзамена изменен документ, регламентирующий порядок проведения РЦЭ и ЦЭ.

Теперь для граждан Беларуси в бланке ответов вместо серии и номера паспорта указывается идентификационный номер.

Это основной идентифицирующий признак физлица в процессе внесения его персональных данных в информационные системы, их актуализации, исключения, хранения, восстановления, предоставления и использования. Он состоит из цифр от 0 до 9, а также включает буквы латинского алфавита.

Участникам ЦЭ (РЦЭ) не разрешается иметь при себе и выносить из аудиторий и пункта проведения испытания записи с содержанием тестовых заданий на любом носителе, добавили в РИКЗ.

Вместе с тем были уточнены требования к калькуляторам. В частности, объясняется, какие из них можно взять на экзамен или тестирование.

На ЦТ и на ЦЭ (РЦЭ) по химии и физике разрешается использование простого однострочного калькулятора. При этом устройство должно позволять выполнять только арифметические действия (сложение, вычитание, деление, умножение, извлечение квадратного корня из числа), операции с процентами / со сменой знака, вычисление обратной величины. И все это с одной ячейкой памяти.

Разрешение использовать конкретный калькулятор будут давать члены организационной комиссии того или иного пункта, где проходит испытание. Там обеспечат наличие достаточного количества таких устройств, если понадобится замена.

