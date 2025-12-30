закрыть
В Варшаве началось прощание с Никитой Мелкозеровым

  • 30.12.2025, 14:48
В Варшаве началось прощание с Никитой Мелкозеровым

Люди выстроились в длинную очередь.

Церемония прощания с журналистом Никитой Мелкозеровым началась в Варшаве. Она будет длиться до 15 часов по местному времени. Люди выстроились в очередь. На месте работает полиция. Семья запретила съемки внутри помещения, сообщает «Трыбуна».

Напомним, Никита Мелкозеров умер в ночь на 21 декабря. Об этом в соцсетях сообщили близкие журналиста.

Никите Мелкозерову было 37 лет. Он начинал карьеру как спортивный журналист, затем работал на портале Onliner. С 2020 года стал автором и ведущим YouTube-проекта «Жизнь-малина», который в Беларуси признан экстремистским. Также Мелкозеров делал проект «Загляне сонца».

В Варшаве 23 декабря провели вскрытие тела журналиста. Результаты судебно-медицинской экспертизы будут известны через несколько месяцев.

