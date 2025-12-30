Автопилот впервые в истории посадил самолет в экстренной ситуации 30.12.2025, 14:54

Робот спас жизнь людям.

Самолет совершил самостоятельную посадку после аварийной ситуации в полете, когда произошло падение давления в салоне.

Два человека остались невредимыми после аварии на самолете Beechcraft Super King Air 200. Они смогли безопасно приземлиться на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Роки-Маунтин Метрополитен недалеко от Денвера с помощью автопилота. Система автопилота взяла управление самолетом на себя и полностью автономно совершила аварийную посадку впервые в истории, пишет Futurism.

20 декабря в кабине двухмоторного турбовинтового самолета Beechcraft Super King Air 200 внезапно упало давление в салоне самолета во время полета над штатом Колорадо. Затем система аварийной автоматической посадки Autoland от компании Garmin взяла управление на себя, управляла самолетом, связалась с авиадиспетчерами и совершила посадку в аэропорту.

Согласно заявлению компании Garmin, это было первое использование системы автоматической посадки Autoland от начала до конца в реальной чрезвычайной ситуации. Чартерная авиакомпания Buffalo River Aviation, эксплуатирующая самолет, заявляет, что система Autoland автоматически сработала во время полета из Аспена без пассажиров на борту.

On Saturday, Dec. 20 at approximately 2 p.m., North Metro Fire responded to an Alert II airplane incident at Rocky Mountain Metropolitan Airport in Jefferson County with ARFF65, BC61, E61, E64, E65, E68 and M61.



From Westminster Fire Department, SAM11, WFDBC1, WFDM4 and WFDTRK5… pic.twitter.com/7hgQrwVen2 — North Metro Fire (@NMFirePIO) December 22, 2025

Различные системы автоматической посадки регулярно используются для посадки самолетов в сложных погодных условиях с плохой видимостью, но не в чрезвычайных ситуациях. Но система Autoland компании Garmin, которая установлена примерно на 1700 самолетах, относится к новой линейке систем автоматической посадки, предназначенных исключительно для экстренного использования, и разработана для того, чтобы взять на себя полный контроль над полетом для посадки самолета в ситуациях, когда пилот не может управлять самолетом. Тот факт, что система без труда справилась с реальной чрезвычайной ситуацией, является важной вехой в обеспечении безопасности полетов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com