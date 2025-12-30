закрыть
30 декабря 2025
Клиентов «Беларусбанка» ожидает «сюрприз» накануне Нового года

Что произошло?

Из-за технического сбоя у клиентов «Беларусбанка» могут некорректно отображаться балансы по картам. Об этом сообщила пресс-служба Банковского процессингового центра (БПЦ). В самом «Беларусбанке» подтвердили эту информацию, пишет «Зеркало».

В БПЦ сообщили о техническом сбое, из-за которого 30 декабря у клиентов «Беларусбанка» возможно некорректное отображение баланса по банковским картам.

Как пояснили в БПЦ, неполадки произошли в аппаратно-программном комплексе. «В настоящее время проводятся работы по устранению данной ситуации, в ближайшее время балансы по карточкам будут урегулированы», — говорится в сообщении.

Сколько именно времени займет восстановление данных, в центре не уточнили.

До этого в «Беларусбанке» на протяжении недели проводили технологические работы.

Напомним, масштабный технический сбой в этом же банке и нескольких других произошел также в июле этого года. Тогда у клиентов отображались отрицательные балансы. На полное устранение проблемы ушло более суток.

