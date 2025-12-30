Нужна была конспирологическая история Владимир Фесенко

30.12.2025, 15:17

Владимир Фесенко

Фото: Укринформ

Что сделали в РФ после кульминационной встречи Трампа и Зеленского.

Переговоры между США и Украиной на высшем уровне во Флориде в воскресенье, 28 декабря, и реакция России на это в понедельник, 29 декабря, показали одновременно и кульминацию, и кризис переговорного процесса по завершению российско-украинской войны.

Трамп и Зеленский вышли на переговоры во Флориде с разными целями. Внешне это выглядело как финализация согласования совместного американо-украинского мирного плана. Однако, похоже, президент США хотел дожать украинского коллегу до односторонних уступок в сторону России для достижения быстрого мира в Украине. А Зеленский, наоборот, стремился убедить Трампа в своей конструктивности и готовности к гибким компромиссам по Донбассу на американских условиях, но так, чтобы и Россия согласилась на компромиссы (перемирие на 60 дней до проведения референдума о рамочном мирном соглашении; обоюдный отвод российских и украинских войск на Донбассе). А если Россия не согласится, то убедить Трампа в том, что именно Россия не хочет прекращения войны в Украине, и надо давить на Кремль.

Но произошло не так, как предполагалось, и, с другой стороны, уже почти по привычному сценарию. Путин перед встречей Трампа с Зеленским имел телефонный разговор с президентом США (почти как в октябре), и, похоже, что в очередной раз, ему удалось хотя бы частично зазомбировать Трампа. Вполне вероятно, что и сейчас в организации телефонного разговора между Трампом и Путиным сработал тандем Стив Уиткофф — Кирилл Дмитриев.

Однако Трамп не дожал Зеленского, как хотели в Кремле, хотя и рассыпался в комплиментах в адрес Путина. Особенно отвратительно было то, как Трамп рассказывал о «щедрости» Путина в отношении Украины и как российский диктатор хочет успеха Украины после завершения войны. Мы ежедневно видим и чувствуем «щедрость» Путина в ракетных и дроновых ударах по украинским городам, по мирным людям, по объектам энергетики, в результате чего украинцев лишают отопления и электричества, и все это — в морозную зиму.

Российские тараканы в голове Трампа вновь праздновали тактическую победу. Однако и полностью в интересах России Трамп не сыграл. На украинские компромиссы Трамп не согласился (хотя они были почти по американскому сценарию), но и Зеленского не дожал на выполнение российских ультиматумов. То есть, по нашей терминологии, и с точки зрения наших интересов, не произошло ни предательства, но и не победы (хотя бы в дипломатическом смысле, и с точки зрения интересов Зеленского). Стало очевидным то, о чем предупреждали многие комментаторы (в том числе и автор этих строк), что переговорный процесс постепенно заходит в тупик.

Однако Кремлю этого было мало. Надо было поднять ставки. И появилась история об атаке украинских беспилотников на резиденцию Путина на Валдае. Не буду оценивать, что там было на самом деле. Просто отмечу, что атаки украинских беспилотников уже неоднократно были и на Москву, и рядом с различными путинскими резиденциями, которые тщательно охраняются. И особого ажиотажа в России это не вызывало. Но сейчас все было иначе. Нужна была конспирологическая и драматическая история о коварных украинцах, которые агрессивно атакуют путинский «дом» (это по словам Трампа). Хотя на самом деле Путин там бывает нечасто.

Очевидно, что «атака на резиденцию Путина» — это российская информационно-психологическая операция (ИПСО), направленная лично на президента Трампа и на срыв переговорного процесса по формированию совместного американо-украинского мирного плана. Очень показательно, что РФ сообщила об этой «атаке» с существенной задержкой и только после информации о втором телефонном разговоре между Трампом и Путиным.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже заявил, что речь идет о существенном изменении переговорной позиции России. Отмечу, что это происходит уже не в первый раз. Как только позиция Трампа в отношении Путина и России становится мягкой и доброжелательной, сразу Россия ужесточает свои требования и ультиматумы к Украине. Но в Кремле, похоже, также были очень обеспокоены, что переговорный процесс между Украиной и США продвинулся слишком далеко, поэтому его надо было сорвать. Именно поэтому и состоялась эта российская ИПСО об атаке украинцев на якобы «дом» Путина.

К сожалению, все эти российские обвинения подтвердили предположение, что Россия хочет не прекращения войны, а ее эскалации. Какой-то кризис в переговорном процессе неизбежно должен был произойти. Война продолжается не только на фронте, но и на дипломатическом треке и в информационной сфере.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

