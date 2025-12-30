Российские оккупанты отдыхают в белорусских санаториях 30.12.2025, 15:23

1,956

Оккупантов нашли в Лепеле.

Беларусь официально не участвует в войне России против Украины, но власти страны системно обслуживают Кремль, создавая околовоенную инфраструктуру. БРЦ пишет, как на протяжении последних трех лет ветераны «СВО» поправляют здоровье в белорусских санаториях.

Электрофорез для снайпера

Массажные кресла, дыхательная солевая комната, электрофорез и многие другие процедуры предложил Лепельский военный санаторий Вооруженных сил Республики Беларусь бывшему участнику «СВО» Антону Кубасову. Об этом россиянин сам рассказал журналистке БРЦ, которая позвонила ему, представившись сотрудницей белорусского государственного медиа. Журналисты вышли на мужчину, когда искали подтверждение тому, что белорусские здравницы принимают российских солдат.

Сейчас Кубасову 41 год. Он жалуется на самочувствие, говорит, что разваливается, его беспокоит разрушение суставов. На оздоровлении в Беларуси он был с 20 ноября по 10 декабря прошлого года — в составе группы ветеранов.

«Мне очень понравилось [в Лепельском санаторий]. Во-первых, само отношение к нам было на самом высоком уровне. Питание обалденное. Все мероприятия, которые проходили, — очень классные, понравилось. Не сравнить с русскими [санаториями]», — поделился Кубасов.

В разговоре он признался, что служил снайпером-разведчиком в 488 полку (это мотострелковый полк, входящий в состав 144 гвардейской мотострелковой дивизии в Смоленской области). Кубасов добавил, что участвовал в боях за Кременную в Луганской области — с середины апреля 2022‑го город находится под российской оккупацией.

Сам про себя мужчина сказал: «Один из тех, кто там выжил».

Подтвержденной информации о том, сколько мирных жителей не выжило во время штурма города российской армией, нет. На второй день боев за Кременную тогдашний руководитель областной администрации Сергей Гайдай назвал число в 200 человек, но подчеркнул, что оно может быть выше, поскольку эвакуировать население во время захвата было невозможно.Те, кто пытался покинуть город самостоятельно, попадали под обстрелы.

Без ноги, но с деньгами

Поездка в белорусский санаторий — это единственная награда за участие в войне против Украины, пожаловался Кубасов. Ни медалей, ни выплат он не получил. В отличие от другого гостя Лепельского санатория — уроженца Пскова Андрея Ползохновского. С войны против Украины он вернулся без ноги, но, как писало издание «Север. Реалии», с орденом Мужества и тремя миллионами российских рублей в качестве компенсации за ранение ($32 тыс.). Сейчас ему 24 года.

В Лепельском санатории Ползохновский отдыхал в то же время, что и Кубасов. Фотоснимки с ним в интерьерах белорусского учреждения опубликовал российский фонд «Защитники Отечества». Ползохновский публично поблагодарил организаторов лечения — это дало еще одно подтверждение, что солдаты, которые воевали против Украины, проходят реабилитацию в Беларуси.

Журналисты пытались поговорить с россиянином, но не смогли ему дозвониться. Воевать против Украины он отправился добровольно в октябре 2022‑го с желанием заработать. О своем решении он не жалеет. Более того, если бы не протест матери, он бы вернулся на войну — по крайней мере, так он говорил в 2023 году журналистам издания «Север. Реалии».

Три года — без огласки

Таких, как Кубасов и Ползохновский, Лепельский военный санаторий, находящийся в подчинении Министерства обороны Республики Беларусь, принимает с 2023‑го года. Об этом БРЦ сообщили в маркетинговом отделе учреждения. Журналисты позвонили туда, используя легенду о журналистах государственного медиа — на этот раз российского.

«У нас оздоровление проходит, санаторно-курортное лечение именно вот такая категория граждан из Российской Федерации каждый год», — сказала сотрудница санатория.

За отдых российские военные не платят. Путевки им предоставляют государственные органы и благотворительные организации. Одна из них — фонд «Защитники Отечества», которым руководит заместительница министра обороны РФ и, как утверждает российское издание «Вёрстка», родственница Владимира Путина Анна Цивилёва. Основание для предоставления такой услуги, по словам сотрудницы санатория, — договор с Постоянным комитетом Союзного государства: «Это [касается] не только «СВО». Это ветераны Великой Отечественной войны, а также «ветераны-афганцы». На другие вопросы она отказалась отвечать, так как «в каком формате подать эту информацию, сначала нужно обсудить с начальником санатория».

Договор, который упомянула собеседница, вероятнее всего касается мероприятий по организации санаторно-курортного лечения, предусмотренных постановлением Совета Министров Союзного государства от 2011‑го года. Изначально оно было ориентировано на людей с инвалидностью и ветеранов Великой Отечественной войны, но в 2022‑м году документ скорректировали. В перечень тех, кто имеет право за счет бюджета Союзного государства получать санаторно-курортное лечение, добавили людей с инвалидностью и ветеранов боевых действий, в том числе на территории другого государства. Этот официальный документ предусматривает отдых российских военных в белорусских здравницах.

В 2024 году участие в реализации программы принимали три белорусских санатория — уже упомянутый Лепельский военный, «Чаборок» и «Сосновый бор», а также два российских — «Переделкино» и «Карачарово».

Финансирование ведется из бюджета Союзного государства. В этом году на оздоровление ветеранов выделили 26 млн российских рублей или почти 950 тыс. белорусских (около $312 тыс.). В 2024 году сумма была меньше — 877 тыс. белорусских рублей на 389 путевок, 180 из которых — в наши здравницы. Сколько среди них для солдат, воевавших против Украины, не известно.

Лукашенко готов помочь

В скором времени в белорусские санатории могут приехать сотни бывших участников «СВО». Российские и белорусские власти обсуждают соответствующую программу помощи в реабилитации для бывших участников войны в Украине. В обсуждении участвует губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В конце сентября он приезжал в Беларусь с визитом. Его встречал первый вице-премьер Николай Снопков.

В это же время супруга Дрозденко Ирина, которая руководит Всеволожским Мультицентром социальной и трудовой интеграции, посетила санаторно-курортные учреждения Минской области и провела переговоры с руководством исполкома Могилевской области. В результате была достигнута договоренность о создании программы реабилитации для российских военнослужащих и их семей в белорусских санаториях.

Планируется, что оздоровление в нашей стране ежегодно будут проходить не менее 800 человек. На каких условиях — это сейчас прорабатывает Комитет по социальной защите Ленинградской области. Инициативу уже одобрил Николай Снопков, о чем писали российские медиа, а вот белорусские государственные СМИ этим планам внимания не уделили.

Белорусская и российская стороны на протяжении нескольких лет обсуждают возможность направлять участников войны против Украины в наши санатории. В сентябре 2023‑го года Александр Дрозденко уже поднимал этот вопрос при встрече с Николаем Снопковым. Тогда губернатор Ленинградской области жаловался на нехватку собственных ресурсов в России. В прошлом году Дрозденко предложил использовать белорусские курорты для оздоровления российских солдат и самому Александру Лукашенко. Тот выразил готовность помочь, не упомянув при этом, что Беларусь уже предоставила свои санатории для бывших участников войны в Украине.

Журналисты отправили запросы в российский фонд «Защитники Отечества», Лепельский военный санаторий и Министерство здравоохранения Беларуси с просьбой прокомментировать, сколько бывших участников «СВО» прошли реабилитацию в белорусских санаториях, а также на каком этапе находится разработка совместной программы помощи. На момент публикации никто их них не ответил.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com