Зеленский рассказал об «эволюции» в отношениях с Трампом 30.12.2025, 15:45

Владимир Зеленский

Президент Украины пошутил в ответ на один из вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом со временем «эволюционировали». Об этом он сказал в интервью программе Special Report на телеканале Fox News, отвечая на вопрос ведущего Брета Байера относительно недавней встречи с американским лидером.

На вопрос, пытался ли он убедить Трампа в своем видении мира, или наоборот - Трамп убеждал его, Зеленский отреагировал в шутку: «Кто может его убедить?».

После этого он добавил, что между лидерами состоялся «очень открытый диалог».

«Мы можем вести только диалог. И я думаю, что это хорошо, что у нас был очень открытый диалог, и мы знаем друг друга», - сказал президент Украины.

Когда Байер заметил, что их отношения развивались, Зеленский согласился: «Да, да, да».

От конфликта к более дружественному тону

Еще в феврале между Зеленским и Трампом произошла напряженная встреча в Овальном кабинете с участием вице-президента Джей Ди Вэнса. Тогда между лидерами возникла публичная перепалка, а сам Трамп ранее обвинял Зеленского в том, что тот «воспользовался США» и «ужасно» руководит Украиной.

Впрочем, впоследствии тон общения изменился. После воскресной встречи лидеры провели совместную пресс-конференцию, которая прошла в заметно более доброжелательной атмосфере. Зеленский публично поблагодарил американского президента.

«Я благодарю президента Трампа @POTUS и его команду за переговоры. Я благодарю Соединенные Штаты за поддержку. Вместе мы должны - и можем - реализовать наше видение последовательности шагов к миру», - написал он в соцсети X.

Разногласия относительно роли Путина

В то же время в интервью Fox News Зеленский прямо заявил, что не доверяет президенту России Владимиру Путину и не верит в его заявления о желании мира или успеха Украины:

«Я не доверяю Путину. И он не хочет успеха для Украины... Он может сказать такие слова президенту Трампу, я верю в это, но это неправда».

Эти слова прозвучали на фоне заявления Трампа во время совместной пресс-конференции, когда тот, отвечая на вопрос Reuters об ответственности России за восстановление Украины, сказал: «Россия будет помогать. Россия хочет, чтобы Украина достигла успеха».

После этих слов американского президента Зеленский на несколько моментов выглядел растерянным, что подчеркнуло сохранение существенных разногласий между Киевом и Вашингтоном в оценке намерений Кремля, несмотря на общее потепление в отношениях между двумя президентами.

