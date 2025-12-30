закрыть
30 декабря 2025, вторник, 16:57
Умер основатель газеты «Белорусы и рынок» Вячеслав Ходосовский

  30.12.2025, 16:00
Умер основатель газеты «Белорусы и рынок» Вячеслав Ходосовский

Ему было 78 лет.

На 79-м году жизни не стало основателя и экс-главного редактора газеты «Белорусы и рынок» Вячеслава Ходосовского.

«Сегодня в 11:50 после продолжительной болезни ушел из жизни основатель и бывший главный редактор газеты «Белорусы и рынок» Вячеслав Ходосовский. Светлая память», — написала его невестка Марина.

Вячеслав Ходосовский основал одну из первых независимых газет «Белорусский рынок» в 1990 году, затем она получила название «Белорусы и рынок». Он был ее главным редактором до 2015 года.

