Умер основатель газеты «Белорусы и рынок» Вячеслав Ходосовский
- 30.12.2025, 16:00
Ему было 78 лет.
На 79-м году жизни не стало основателя и экс-главного редактора газеты «Белорусы и рынок» Вячеслава Ходосовского.
«Сегодня в 11:50 после продолжительной болезни ушел из жизни основатель и бывший главный редактор газеты «Белорусы и рынок» Вячеслав Ходосовский. Светлая память», — написала его невестка Марина.
Вячеслав Ходосовский основал одну из первых независимых газет «Белорусский рынок» в 1990 году, затем она получила название «Белорусы и рынок». Он был ее главным редактором до 2015 года.