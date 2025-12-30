Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену
Из-за поставок оружия сепаратистам.
Саудовская Аравия нанесла авиаудары по порту Мукалла на юго-востоке Йемена после сообщений о поставках оружия сепаратистам. По данным местных СМИ, вооружение было доставлено в Йемен из порта Объединённых Арабских Эмиратов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на региональные источники.
Представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции заявил, что два судна без соответствующего разрешения зашли в порт Мукалла, расположенный в провинции Хадрамаут. По его словам, корабли отключили системы слежения и выгрузили крупную партию вооружений и военной техники. В ответ авиация коалиции нанесла удары по грузам, которые были полностью уничтожены. Отмечается, что жертв среди гражданского населения нет.
Ранее Саудовская Аравия предупреждала сепаратистские формирования о недопустимости ведения боевых действий в восточных провинциях Хадрамаут и Аль-Махра.
Кроме того, Эр-Рияд заявил, что любая угроза национальной безопасности страны является «красной линией». Власти Саудовской Аравии также призвали Объединённые Арабские Эмираты в течение 24 часов вывести свои войска из Йемена и прекратить поддержку сепаратистов.
Йемен находится в состоянии гражданской войны с 2014 года. За это время за контроль над страной борются правительственные силы, сепаратистские группировки и движение хуситов. В марте 2015 года Саудовская Аравия возглавила коалицию из девяти африканских и ближневосточных государств, вмешавшихся в конфликт с целью повлиять на его исход.