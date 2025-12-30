закрыть
30 декабря 2025, вторник
Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену

  • 30.12.2025, 16:11
  • 1,110
Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену
Фото: REUTERS

Из-за поставок оружия сепаратистам.

Саудовская Аравия нанесла авиаудары по порту Мукалла на юго-востоке Йемена после сообщений о поставках оружия сепаратистам. По данным местных СМИ, вооружение было доставлено в Йемен из порта Объединённых Арабских Эмиратов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на региональные источники.

Представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции заявил, что два судна без соответствующего разрешения зашли в порт Мукалла, расположенный в провинции Хадрамаут. По его словам, корабли отключили системы слежения и выгрузили крупную партию вооружений и военной техники. В ответ авиация коалиции нанесла удары по грузам, которые были полностью уничтожены. Отмечается, что жертв среди гражданского населения нет.

Ранее Саудовская Аравия предупреждала сепаратистские формирования о недопустимости ведения боевых действий в восточных провинциях Хадрамаут и Аль-Махра.

Кроме того, Эр-Рияд заявил, что любая угроза национальной безопасности страны является «красной линией». Власти Саудовской Аравии также призвали Объединённые Арабские Эмираты в течение 24 часов вывести свои войска из Йемена и прекратить поддержку сепаратистов.

Йемен находится в состоянии гражданской войны с 2014 года. За это время за контроль над страной борются правительственные силы, сепаратистские группировки и движение хуситов. В марте 2015 года Саудовская Аравия возглавила коалицию из девяти африканских и ближневосточных государств, вмешавшихся в конфликт с целью повлиять на его исход.

