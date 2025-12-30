Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену 30.12.2025, 16:11

1,110

Фото: REUTERS

Из-за поставок оружия сепаратистам.

Саудовская Аравия нанесла авиаудары по порту Мукалла на юго-востоке Йемена после сообщений о поставках оружия сепаратистам. По данным местных СМИ, вооружение было доставлено в Йемен из порта Объединённых Арабских Эмиратов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на региональные источники.

Представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции заявил, что два судна без соответствующего разрешения зашли в порт Мукалла, расположенный в провинции Хадрамаут. По его словам, корабли отключили системы слежения и выгрузили крупную партию вооружений и военной техники. В ответ авиация коалиции нанесла удары по грузам, которые были полностью уничтожены. Отмечается, что жертв среди гражданского населения нет.

Ранее Саудовская Аравия предупреждала сепаратистские формирования о недопустимости ведения боевых действий в восточных провинциях Хадрамаут и Аль-Махра.

Кроме того, Эр-Рияд заявил, что любая угроза национальной безопасности страны является «красной линией». Власти Саудовской Аравии также призвали Объединённые Арабские Эмираты в течение 24 часов вывести свои войска из Йемена и прекратить поддержку сепаратистов.

Йемен находится в состоянии гражданской войны с 2014 года. За это время за контроль над страной борются правительственные силы, сепаратистские группировки и движение хуситов. В марте 2015 года Саудовская Аравия возглавила коалицию из девяти африканских и ближневосточных государств, вмешавшихся в конфликт с целью повлиять на его исход.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com