30 декабря 2025, вторник, 16:57
«Коммерсантъ» под занавес года еще раз пнул Лукашенко

  • 30.12.2025, 16:20
  • 2,520
Российское издание вспомнило старый скандал.

В мае этого года российский «Коммерсантъ» опубликовал репортаж о параде к 9 мая, в котором его автор, Андрей Колесников, достаточно нелестно прошелся по персоне правителя Беларуси, вспоминает «Салiдарнасць».

«Неспешен был, спешившись, Лукашенко. Шел, по обыкновению заложив руку за борт пиджака и на все обращая внимание. Уверен, он и с лошадью возле арки поговорил.

Параллельным курсом прошел, как обычно не бросаясь в глаза, его сын Николай. Шел уверенно, как к себе домой, да и то сказать — с младенческого возраста в Кремле».

Эту цитату автор репортажа сопровдил фото Лукашенко с младшим сыном. На нем изрядно располневший гость из Беларуси застветил «буржуйский» ремень от Hermes.

Позже Колесникову пришлось даже извиняться за ту публикацию, но вскоре «Коммерсантъ» снова принялся, скажем так, иронизировать над Лукашенко.

А в конце года издание слегка лягнуло правителя Беларуси. В подборку из 105 фото под названием «Первые в фокусе» включено одно-единственное фото Лукашенко. И да, как вы уже могли догадаться, из той самой скандальной серии со злосчастным ремнем и Николаем.

