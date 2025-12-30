закрыть
30 декабря 2025, вторник
Под Смолевичами произошло крупное ДТП

  • 30.12.2025, 16:39
Под Смолевичами произошло крупное ДТП

Движение за Курганом Славы затруднено.

Серьезная авария произошла сегодня днем на трассе Р53 (Слобода — Новосады), на участке между Курганом Славы и Смолевичами.

Грузовик развернуло, возможно, повреждены и другие автомобили. Не исключено, что кто-то находился на проезжей части, пишет Onliner.by.

Судя по всему, авария массовая. Грузовик, который развернуло, зацепил как минимум одну легковую машину. За ними тоже не все благополучно.

Пробка на трассе сохраняется. Ориентир — деревни Новая Жизнь, Динаровка.

