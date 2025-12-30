Под Смолевичами произошло крупное ДТП 30.12.2025, 16:39

Движение за Курганом Славы затруднено.

Серьезная авария произошла сегодня днем на трассе Р53 (Слобода — Новосады), на участке между Курганом Славы и Смолевичами.

Грузовик развернуло, возможно, повреждены и другие автомобили. Не исключено, что кто-то находился на проезжей части, пишет Onliner.by.

Судя по всему, авария массовая. Грузовик, который развернуло, зацепил как минимум одну легковую машину. За ними тоже не все благополучно.

Пробка на трассе сохраняется. Ориентир — деревни Новая Жизнь, Динаровка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com