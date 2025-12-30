закрыть
В Сирии презентовали новую валюту без изображения Асада

  • 30.12.2025, 16:50
В Сирии презентовали новую валюту без изображения Асада

Также сирийский фунт прошел деноминацию.

В Сирии вводят новую валюту. Президент страны Ахмад аль-Шараа совместно с председателем Центрального банка Сирии Абдулкадером Хусрие представил обновлённые банкноты. Об этом сообщает Сирийское арабское информационное агентство.

Помимо изменения внешнего вида купюр, сирийская валюта прошла деноминацию — из номиналов убрали два нуля. Такое решение принято на фоне того, что за годы войны сирийский фунт обесценился более чем на 99 процентов.

Президент Ахмад аль-Шараа заявил, что реденоминация символизирует завершение одной эпохи и начало нового этапа в истории страны. Он подчеркнул, что изъятие нулей упрощает расчёты, однако само по себе не способно улучшить экономическую ситуацию. По его словам, устойчивый экономический рост возможен лишь при увеличении объёмов производства, снижении безработицы и обеспечении стабильности банковского сектора.

Новые банкноты, отражающие культурное и сельскохозяйственное наследие Сирии, призваны упростить торговлю, снизить зависимость от доллара и восстановить доверие к сирийскому фунту. Вместо портретов бывшего диктатора Башара Асада на купюрах теперь изображены оливки, пшеница, хлопок и другие символы страны.

