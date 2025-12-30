Семь вопросов для счастливого начала Нового года 30.12.2025, 16:55

Иногда самый простой вопрос оказывается самым важным.

В конце года все больше людей задумываются не только о целях, но и о смыслах. Эксперты по психологии и благополучию предлагают простой, но эффективный инструмент — задать себе несколько честных вопросов, которые помогут подвести итоги и наметить более осознанный путь в новом году, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Писатель и исследователь выгорания Канди Уинс советует начать с главного: что в уходящем году действительно стоило запомнить — не достижения, а моменты, которые придали жизни смысл. Это может быть разговор, привычка или небольшая традиция, неожиданно оказавшаяся важной.

Философ Валери Тайбериус рекомендует вспомнить, когда вы чувствовали наибольшую радость и легкость, — такие моменты подсказывают, что стоит сохранить в будущем. Клинический психолог Дипика Чопра предлагает проанализировать, что давало энергию, а что ее отнимало, и какие трудности удалось преодолеть, несмотря на сомнения.

Эксперты также советуют подумать, какая полезная привычка уже есть в жизни, но требует регулярности, и что вы пытались контролировать, хотя это было вне вашей власти. Осознание последнего помогает снизить внутреннее напряжение.

Отдельный вопрос — нужно ли кого-то простить, чтобы не нести в новый год груз обид. Психологи подчеркивают, что прощение — это не оправдание, а способ освободить себя.

И наконец, иногда самый простой вопрос оказывается самым важным: «Достаточно ли времени мы уделяем близким — и как делать это чаще?».

Такая рефлексия, по мнению специалистов, помогает войти в Новый год спокойнее, осознаннее и с большим чувством внутренней опоры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com