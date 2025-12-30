В России заканчивается дешевая нефть 30.12.2025, 17:05

2,096

Под вопросом — само существование РФ на мировом нефтяном рынке.

Доля нефтегазовых доходов российского бюджета будет снижаться в средне- и долгосрочной перспективе, поскольку запасы углеводородов с низкой себестоимостью заканчиваются, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, самые легкие условия добычи в стране уже пройдены, а добыча в трудно залегаемых пластах становится все более дорогой, и поэтому налоги на нефтегазовую отрасль придется снижать.

«Мы предусматриваем дополнительные льготные режимы налогообложения и понимаем прекрасно, что ориентироваться на большие уровни поступлений нефтегазовых доходов нам не приходится в долгосрочной перспективе», — цитирует Силуанова «Интерфакс».

По словам министра, в этом году доля нефтегазовых поступлений в казну опустится до 23%, хотя «еще несколько лет назад» достигала 50%, а в следующем — сократится еще на 1 процентный пункт.

Долгосрочный бюджетный прогноз, который правительство утвердило в декабре, предполагает падение нефтегазовых доходов бюджета более чем вдвое к 2042 году — с текущих с текущих 4% ВВП до 1,9% ВВП, самого низкого уровня с начала 2000-х. Спад, согласно прогнозу, резко ускорится в 2030-х гг: к 2033 году это будет меньше 3% ВВП, к 2036-му — меньше 2,5% ВВП, а в начале 2040-х — меньше 2% ВВП.

В базовом сценарии, который построен на цене нефти $69 за баррель, доля нефтегазовых доходов через 17 лет сократится до 13,4% бюджета, а в консервативном, который исходит из более низкой цены нефти (она в прогнозе не указана), — до 9,5% бюджета или 1,3% ВВП — минимума с 1996 года.

Под вопросом — само существование России на мировом нефтяном рынке, пишет The Moscow Times. Согласно «Энергостратегии-2050», которую правительство утвердило в апреле, без значительных инвестиций, технологического прорыва и изменений в регулировании экономика уже в ближайшие годы может столкнуться с обвальным падением нефтедобычи — с текущих 520 млн тонн в год до 477 млн тонн к 2036 году и 287 млн тонн — к 2050-му, то есть почти вдвое. Экспорт нефти при этом придется сократить в 3 раза — с 234 до 79 млн тонн в год.

