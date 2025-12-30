«После вскрытия не хранить» 2 30.12.2025, 17:13

1,194

Белорусов возмутила надпись на упаковке молока.

На днях одна из пользовательниц Threads купила бутылку молока от могилевского предприятия «Бабушкина крынка» и заметила на этикетке категоричную надпись: «После вскрытия упаковки не хранить». Белоруска задалась вопросом: «Извините, а она всегда была? Или недавно появилась?» Smartpress.by решил разобраться, в чем дело.

На момент публикации пост набрал более 550 комментариев. Удивленные пользователи недоумевали: это что получается, теперь литр молока нужно израсходовать за раз? Мы решили отправиться в магазин и убедиться, действительно ли такое предупреждение на упаковке есть. И, да, информация подтвердилась.

«В смысле – не хранить? За сколько секунд его надо выпить?» – написала в комментариях под постом одна из пользовательниц Threads. Автор добавила: «Теперь молоко для кофе хранению в пару дней не подлежит? Из чего молоко? Не из молока?»

Вместе с тем были и те, кто отметил: «Еще не все люди научились срок годности читать, а вы уже всю этикетку до конца прочли. А кроме шуток, она всегда была». Более того, многие напомнили, что молоко по умолчанию не должно храниться после вскрытия (в идеале), т.к. это скоропортящийся продукт.

«Никто не знает, в каких условиях лично вы будете хранить открытое молоко... В холодильнике при +3°C или на улице в -10°C. Может, вы пили из горлышка и туда попали бактерии из вашего рта: изготовитель не может контролировать условия хранения. В принципе, это логично», – написала еще одна белоруска.

«Такая надпись была всегда»

Журналисты Smartpress.by обратились на горячую линию «Бабушкиной крынки», где нас заверили: «Такая надпись была всегда». Оказывается, формулировка у разных производителей может отличаться, но суть одна. Например, кто-то указывает, что «до и после вскрытия упаковки хранить при температуре от +2°C до +6°C», при этом подчеркнув: «Срок годности указан при хранении продукта в целой упаковке».

«Такая надпись была всегда, мы не вносили никаких изменений. Все производители указывают срок годности только на закрытую упаковку, а за открытую никто ответственности не несет. Например, одни будут хранить молоко на столе и оно простоит у них два дня, другие – в холодильнике, и, соответственно, оно простоит дольше», – объяснили на предприятии.

Проще говоря, никто не запрещает хранить молоко после вскрытия, однако за то, когда именно оно скиснет – через 10 дней или через один, – производитель не отвечает. И так было всегда. В компании добавили, что все цифры, которые указаны на этикетке, относятся только к закрытой бутылке или коробке. Конечно, после вскрытия рекомендуется соблюдать температурный режим, но еще раз: это не гарантия сохранения качества.

«На вскрытую упаковку ни один производитель не будет писать, что после вскрытия храните один день или два, – подытожили на горячей линии. И действительно, такой информации ни на одной из бутылок мы не нашли.

