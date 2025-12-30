Гомельчанка купила новый Geely, но нормально ездить так и не смогла 30.12.2025, 17:28

Иллюстративное фото

Проблемы с коробкой передач довели дело до суда.

Гомельчанка купила новый автомобиль Geely Emgrand, а у него обнаружился существенный недостаток в работе автоматической коробки передач. Суд Центрального района Гомеля обязал продавца заменить машину на аналогичную исправную, а также взыскал с дилера неустойку, компенсацию морального вреда и штраф, пишет «Зеркало».

Иск был подан в отношении коммерческой организации, у которой гомельчанка 13 сентября 2023 года приобрела новый автомобиль Geely Emgrand. Договором купли-продажи был установлен гарантийный срок на товар — 4 года или 100 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее.

В течение гарантийного срока владелица автомобиля неоднократно обращалась к продавцу с жалобами на некорректную работу автоматической коробки переключения передач (АКПП). Продавец проводил диагностику, однако каждый раз заявлял, что неисправностей не выявлено, и признавал автомобиль пригодным к эксплуатации. Требования покупательницы о замене машины удовлетворены не были. Тогда женщина обратилась в общество защиты прав потребителя, а оно от ее имени — в суд.

В иске говорилось, что в автомобиле имеется существенный недостаток, поскольку сбои в работе АКПП проявлялись неоднократно. Также указывалось на нарушение сроков безвозмездного устранения недостатков и сроков удовлетворения требования о замене товара. Помимо замены автомобиля, в иске требовали взыскания неустойки, компенсации морального вреда, убытков, судебных расходов и штрафа в доход бюджета.

Суд принял во внимание, что автомобиль относится к технически сложным товарам. По закону требование о его замене может быть заявлено в течение 30 дней с момента передачи товара, а по истечении этого срока — только при наличии существенного недостатка.

В рамках дела была назначена экспертиза, которая выявила неисправности коробки передач. Эксперт подтвердил в суде, что автомобиль нельзя считать исправным, поскольку загорается индикатор неисправности АКПП.

Оценив доказательства, суд пришел к выводу, что выявленный дефект является существенным, так как он проявлялся неоднократно. Кроме того, было установлено, что продавец нарушил срок безвозмездного устранения недостатков, поскольку с июля 2024 года реальные меры по их устранению приняты не были. С учетом этого суд взыскал в пользу покупательницы неустойку в 5000 рублей, а также компенсацию морального вреда в 1000 рублей.

Кроме того, продавца обязали в течение 14 дней после вступления решения в законную силу заменить неисправный автомобиль на аналогичный новый надлежащего качества. В доход местного бюджета взыскали штраф в 6000 рублей.

Апелляционная инстанция — Гомельский областной суд — оставила решение без изменений. Оно вступило в силу.

