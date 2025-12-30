Кремль отказывается предоставлять доказательства атаки на путинскую резиденцию
- 30.12.2025, 17:32
Что известно в настоящий момент.
Москва заявила, что Украина пыталась нанести удар по президентской резиденции на севере России. Киев отверг эти обвинения, назвав их вымышленным предлогом для продолжения войны, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
В чем Россия обвиняет Украину?
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на понедельник Украина якобы атаковала резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 дальнобойного беспилотника. По его словам, пострадавших нет, но Москва расценивает инцидент как «государственный терроризм» и намерена ответить, пересмотрев свою позицию на переговорах. Доказательств представлено не было.
Что говорит Украина?
Президент Украины Владимир Зеленский назвал обвинения «очередной порцией лжи», призванной оправдать новые удары по Украине и затягивание войны. Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Россия так и не предоставила никаких подтверждений, потому что «никакой атаки не было».
Где находится резиденция?
Речь идет о Валдайской резиденции («Ужин» или «Долгие Бороды») — охраняемом комплексе на берегу озера Валдай примерно в 360 км к северу от Москвы.
Где был Путин это время?
Точное местонахождение Путина в момент предполагаемой атаки неизвестно. В выходные и в понедельник он проводил встречи в Кремле. Официальных комментариев от него не было.
Что сказал Трамп?
По словам президента США Дональда Трампа, Путин проинформировал его об атаке. Трамп заявил, что «не одобряет» подобные действия и назвал их несвоевременными.
Где были дроны?
Минобороны РФ заявило, что беспилотники были сбиты над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Ранее о попытке удара по резиденции ведомство не сообщало.
Обвиняла ли Россия Украину в подобных атаках ранее?
Да. В 2023 году Москва уже заявляла, что Украина якобы пыталась атаковать Кремль с помощью беспилотников, расценив это как попытку покушения на Путина. Киев тогда категорически отверг обвинения и назвал произошедшее провокацией, призванной создать повод для дальнейшей эскалации войны.
Какими могут быть последствия?
Россия заявила о намерении принять ответные меры и пересмотреть свою позицию на мирных переговорах, при этом формально не отказываясь от диалога. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, «дипломатическим итогом станет ужесточение переговорной позиции Российской Федерации». Конкретные цели возможных ударов он не назвал, подчеркнув лишь, что военное руководство само определит время и формат ответа.