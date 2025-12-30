Кремль отказывается предоставлять доказательства атаки на путинскую резиденцию 30.12.2025, 17:32

Что известно в настоящий момент.

Москва заявила, что Украина пыталась нанести удар по президентской резиденции на севере России. Киев отверг эти обвинения, назвав их вымышленным предлогом для продолжения войны, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

В чем Россия обвиняет Украину?

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на понедельник Украина якобы атаковала резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 дальнобойного беспилотника. По его словам, пострадавших нет, но Москва расценивает инцидент как «государственный терроризм» и намерена ответить, пересмотрев свою позицию на переговорах. Доказательств представлено не было.

Что говорит Украина?

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обвинения «очередной порцией лжи», призванной оправдать новые удары по Украине и затягивание войны. Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Россия так и не предоставила никаких подтверждений, потому что «никакой атаки не было».

Где находится резиденция?

Речь идет о Валдайской резиденции («Ужин» или «Долгие Бороды») — охраняемом комплексе на берегу озера Валдай примерно в 360 км к северу от Москвы.

Где был Путин это время?

Точное местонахождение Путина в момент предполагаемой атаки неизвестно. В выходные и в понедельник он проводил встречи в Кремле. Официальных комментариев от него не было.

Что сказал Трамп?

По словам президента США Дональда Трампа, Путин проинформировал его об атаке. Трамп заявил, что «не одобряет» подобные действия и назвал их несвоевременными.

Где были дроны?

Минобороны РФ заявило, что беспилотники были сбиты над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Ранее о попытке удара по резиденции ведомство не сообщало.

Обвиняла ли Россия Украину в подобных атаках ранее?

Да. В 2023 году Москва уже заявляла, что Украина якобы пыталась атаковать Кремль с помощью беспилотников, расценив это как попытку покушения на Путина. Киев тогда категорически отверг обвинения и назвал произошедшее провокацией, призванной создать повод для дальнейшей эскалации войны.

Какими могут быть последствия?

Россия заявила о намерении принять ответные меры и пересмотреть свою позицию на мирных переговорах, при этом формально не отказываясь от диалога. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, «дипломатическим итогом станет ужесточение переговорной позиции Российской Федерации». Конкретные цели возможных ударов он не назвал, подчеркнув лишь, что военное руководство само определит время и формат ответа.

