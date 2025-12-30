Раненую слепую собаку нашли в лесу под Гродно 30.12.2025, 17:39

Иллюстративное фото

Кто-то бросил ее умирать.

Старую слепую собаку обнаружили неравнодушные люди в лесу рядом с Озерами. С животным жестоко поступили до этого. Судя по всему, от него хотели избавиться.

Трагичную историю, у которой еще может быть хорошая концовка, рассказал портал Newgrodno.by.

К сожалению, не все считают собаку близким другом и любимым питомцем. Для кого-то это просто инструмент, который выполняет определенные функции. Например, охраняет дом.

Но ведь это живое существо, которое со временем может уже быть не в силах помогать хозяину. Однако не все владельцы питомцев это понимают.

Читательница гродненского портала Юлия поделилась деталями печальной судьбы слепой старой собаки, жизнь которой еще можно спасти.

«Собака просто умирала. Судя по всему, для верности ей рубанули чем-то по шее и, надеясь, что она так «дойдет», бросили в лесу умирать», – рассказала она.

Поступок действительно бесчеловечный. К счастью, пострадавшему псу повезло повстречать хороших людей. Сейчас Юлия вместе с волонтером Еленой и ветеринарами делают все для спасения животного.

