30 декабря 2025, вторник, 18:51
Туск: CША готовы отправить в Украину военных

  • 30.12.2025, 17:46
  • 1,490
Туск: CША готовы отправить в Украину военных
Дональд Туск
Фото: PAP/Paweł Supernak

В рамках гарантий безопасности.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во вторник, 30 сентября, что Соединённые Штаты согласились участвовать в гарантиях безопасности для Украины и после достижения мирного соглашения направить своих военных на российско-украинскую границу или линию соприкосновения.

Об этом Туск рассказал по итогам переговоров с лидерами ключевых европейских стран, премьер-министром Канады, руководителями европейских институтов и генеральным секретарём НАТО. Его слова приводит радиостанция RMF 24.

По словам главы польского правительства, в ходе встречи была дана оценка результатам первого этапа «очень серьёзных переговоров, в которых приняли участие лидеры Украины, Европы, США и Канады».

Туск выразил мнение, что мирное урегулирование уже находится на горизонте и может быть достигнуто в течение ближайших недель.

Он подчеркнул, что основанием для таких ожиданий стала американская декларация о готовности участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины после заключения мирного соглашения.

«Включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией. Подобные достаточно однозначные заявления прозвучали впервые. Посмотрим, насколько последовательными окажутся наши партнёры по другую сторону Атлантики», — отметил премьер-министр Польши.

