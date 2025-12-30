Туск: CША готовы отправить в Украину военных
- 30.12.2025, 17:46
В рамках гарантий безопасности.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во вторник, 30 сентября, что Соединённые Штаты согласились участвовать в гарантиях безопасности для Украины и после достижения мирного соглашения направить своих военных на российско-украинскую границу или линию соприкосновения.
Об этом Туск рассказал по итогам переговоров с лидерами ключевых европейских стран, премьер-министром Канады, руководителями европейских институтов и генеральным секретарём НАТО. Его слова приводит радиостанция RMF 24.
По словам главы польского правительства, в ходе встречи была дана оценка результатам первого этапа «очень серьёзных переговоров, в которых приняли участие лидеры Украины, Европы, США и Канады».
Туск выразил мнение, что мирное урегулирование уже находится на горизонте и может быть достигнуто в течение ближайших недель.
Он подчеркнул, что основанием для таких ожиданий стала американская декларация о готовности участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины после заключения мирного соглашения.
«Включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией. Подобные достаточно однозначные заявления прозвучали впервые. Посмотрим, насколько последовательными окажутся наши партнёры по другую сторону Атлантики», — отметил премьер-министр Польши.